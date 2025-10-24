Nam sinh FPTU sở hữu 10 bài báo quốc tế sau khi 'thử cho biết'

Từ ý định nghiên cứu "thử sức cho biết" vào năm nhất, An Gia Khương, trường Đại học FPT (FPTU) Cần Thơ, sở hữu 10 bài báo quốc tế và tốt nghiệp loại xuất sắc.

Chàng sinh viên chuyên ngành Kinh doanh quốc tế từng bước tìm thấy đam mê trong nghiên cứu khoa học với tinh thần "làm khác để làm tốt" truyền thống của FPTU. Sau thời gian miệt mài học hỏi, 10 bài báo quốc tế của Khương được công bố trên tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI/Scopus (Q1-Q2) và tốt nghiệp loại xuất sắc.

Khương bắt đầu hành trình nghiên cứu từ năm nhất, khi tham gia nhóm nghiên cứu khoa học theo gợi ý của giảng viên. Cơ duyên ấy mở ra cho cậu niềm đam mê với nghiên cứu khoa học. Càng tìm hiểu sâu, nam sinh càng bị cuốn hút bởi quá trình xây dựng mô hình, phân tích dữ liệu và viết bài học thuật.

"Nghiên cứu giúp em hiểu sâu hơn về ngành học và có cơ hội góp tiếng nói của sinh viên Việt Nam ra thế giới" Khương chia sẻ.

An Gia Khương, sinh viên trường Đại học FPT (FPTU) phân hiệu Cần Thơ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Niềm đam mê và tinh thần cầu tiến trở thành động lực để Gia Khương gắn bó lâu dài với nghiên cứu. Chàng trai sinh năm 2003 kể lại, từ năm nhất, cậu đã muốn thử sức với nghiên cứu như một hành trình học hỏi nghiêm túc. Nếu bắt đầu sớm, cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để "sai, sửa và trưởng thành".

Tuy nhiên, với một tân sinh viên, hành trình này không dễ dàng. Thời điểm đó, thử thách lớn nhất của Khương và nhóm là thiếu kinh nghiệm nghiên cứu, nguồn tài liệu chuẩn quốc tế.

"Em mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu quy trình nghiên cứu, làm quen với cách trình bày và tiêu chuẩn của các tạp chí quốc tế. May mắn là em nhận được sự hỗ trợ tận tình từ giảng viên hướng dẫn, nhờ đó dần tự tin và hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu của mình", cậu kể.

Gia Khương tốt nghiệp loạt Xuất sắc, nằm trong top 5 khối ngành kinh tế tại trường. Ảnh: Trường Đại học FPT

10 công trình nghiên cứu quốc tế của Gia Khương tập trung vào các lĩnh vực thương mại điện tử, marketing số, logistics, trí tuệ nhân tạo (AI) và giáo dục trực tuyến. Các bài báo khai thác mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng và ý định mua lại, đồng thời, phân tích tác động của công nghệ mới như AI, AR, ChatGPT và các nền tảng học trực tuyến đến hành vi người tiêu dùng, sinh viên, cũng như thế hệ trẻ. Những công trình này phản ánh xu hướng chuyển đổi số trong kinh doanh, giáo dục và truyền thông, thể hiện năng lực ứng dụng đa ngành và tư duy nghiên cứu thực tiễn của tác giả.

Để đăng trên các tạp chí quốc tế, Khương và các cộng sự phải trải qua quy trình xét duyệt nhiều tầng, khắt khe từ khâu hoàn thiện bản thảo bài báo, gửi bài đến phản biện. Sau khi nộp qua hệ thống trực tuyến, ban biên tập sẽ kiểm tra mức độ phù hợp về chủ đề và chất lượng nghiên cứu. Các bài báo này sau đó sẽ được gửi đến chuyên gia phản biện độc lập để đánh giá. Nếu được góp ý sửa đổi và tiếp tục qua các vòng phản biện, bài viết sẽ được chấp nhận xuất bản. Hầu hết, những bài nghiên cứu của nhóm đều được đánh giá có hướng khai thác mới, đề tài phù hợp và có tiềm năng học thuật.

Đề tài để lại nhiều dấu ấn nhất với Khương là "ChatGPT for Educational Purposes: Investigating the Impact of Knowledge Management Factors on Student Satisfaction and Continuous Usage" (ChatGPT trong giáo dục: Nghiên cứu tác động của các yếu tố quản lý tri thức đến sự hài lòng và việc sử dụng liên tục của sinh viên). Khi công cụ này còn khá mới, nhóm gặp không ít khó khăn do tài liệu tham khảo còn hạn chế. Tuy nhiên, điều này giúp các sinh viên rèn luyện tư duy phản biện và khả năng sáng tạo.

Khóa luận tốt nghiệp của nhóm sau đó được phát triển thành hai bài báo, đăng tải trên hệ thống ISI/Scopus, tập trung nghiên cứu chất lượng dịch vụ logistics và ý định mua lại của khách hàng trong thương mại điện tử, một chủ đề có tính thực tiễn cao khi lĩnh vực này đang phát triển mạnh ở Việt Nam.

"Dù quá trình khảo sát, xử lý dữ liệu rất áp lực nhưng nhờ tinh thần đồng đội và sự hướng dẫn tận tâm từ giảng viên, nhóm em đã hoàn thiện nghiên cứu thành công. Thành quả đó là cột mốc đáng nhớ nhất thời sinh viên", Khương nói.

Gia Khương tích cực nghiên cứu, tham gia hoạt động ngoại khóa... tại trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh nghiên cứu, nam sinh còn xuất sắc cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa. Với triết lý "tiến 1% mỗi ngày", cậu duy trì kỷ luật học tập bằng cách lập kế hoạch chi tiết, chia nhỏ mục tiêu và liên tục đánh giá tiến độ. Khương áp dụng phương pháp "teach-back", chia sẻ lại kiến thức đã học cho bạn bè và câu lạc bộ nghiên cứu.

"Mỗi lần chia sẻ lại cho người khác, em hiểu sâu hơn và nhận ra điểm cần cải thiện. Nhiều ý tưởng nghiên cứu mới cũng bắt nguồn từ những buổi trao đổi như vậy", Khương nói.

Nhờ tinh thần học tập đó, Khương liên tiếp ghi dấu với hàng loạt thành tích trong suốt thời gian học tại trường. Cậu nhiều lần nằm trong top 5 sinh viên khối Kinh tế các học kỳ mùa xuân 2025, hè 2023 và 2024, được vinh danh "Cóc Vàng" khối Kinh tế học kỳ mùa thu 2023, danh hiệu dành cho sinh viên có thành tích học tập, tham gia phong trào xuất sắc của từng khối ngành.

Bên cạnh nghiên cứu, Khương đồng sáng lập Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Reser, nơi quy tụ những sinh viên đam mê khám phá, góp phần xây dựng môi trường học thuật năng động và sáng tạo tại FPTU Cần Thơ. Cậu cũng tích cực tham gia các cuộc thi học thuật, giành Á quân 2 tại Festival Nghiên cứu Khoa học sinh viên (ResFes) 2023 và giải Khuyến khích năm 2024.

Chia sẻ về nơi tiếp sức cho mình, Khương cho biết trường Đại học FPT khuyến khích sinh viên bắt đầu nghiên cứu từ năm nhất, tạo điều kiện rất tốt, từ cơ sở dữ liệu quốc tế, workshop, hội thảo nghiên cứu đến chính sách khen thưởng cho bài báo quốc tế.

"Nhờ đó, sinh viên chúng em có thêm động lực để theo đuổi đề tài một cách nghiêm túc hơn", nam sinh nhấn mạnh.

Gia Khương nhận danh hiệu Cóc Vàng, danh hiệu dành cho sinh viên có thành tích học tập, tham gia phong trào xuất sắc. Ảnh: Trường Đại học FPT

Hiện, Gia Khương làm việc tại Toyota Việt Nam với vị trí nhân viên kinh doanh. Với cậu, đây là cơ hội để áp dụng kiến thức nghiên cứu vào thực tế, hiểu hành vi khách hàng, biết cách phân tích dữ liệu.

"Nhờ môi trường học ở FPTU, em rèn được sự tự tin, chủ động, những yếu tố rất quan trọng trong ngành kinh doanh", Khương nói thêm.

Nhật Lệ