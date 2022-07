Nam sinh 11 tuổi giành Quán quân FSchool Talent Show 2022 Hải Phòng

Nguyễn Minh Quân (11 tuổi, trường THCS Đà Nẵng) giành giải Quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng FSchool Talent Show 2022 Hải Phòng sau màn trình diễn bài hát "Ôi quê tôi".

Sau hơn 2 tháng tranh tài, với thể hiện xuất sắc từ kỹ năng thanh nhạc đến xử lý sân khấu, Minh Quân đạt danh hiệu cao nhất và nhận 30 triệu đồng tiền thưởng cùng một suất học bổng 100% toàn khóa học tại trường THCS và THPT FPT cơ sở Hải Phòng.

Bà Vũ Thị Hạnh - Hiệu trưởng trường THCS và THPT FPT Hải Phòng (bên trái), ông Lê Xuân Phương - Trưởng phòng Tuyển sinh của trường (bên phải) trao giải Nhất cho Nguyễn Minh Quân. Ảnh: THCS và THPT FPT Hải Phòng

Với tiết mục múa "Tứ phủ", thí sinh Bùi Hoàng Gia Hân (9 tuổi, Trường Tiểu học Ngọc Sơn) đạt giải Nhì, nhận 20 triệu đồng tiền mặt, học bổng 70% toàn khóa học tại trường THCS và THPT FPT Hải Phòng. Giải Ba thuộc về thí sinh Phan Minh Ngọc (15 tuổi, Trường THCS Đằng Lâm) qua tiết mục dancesport "Chachacha" với phần thưởng 10 triệu đồng tiền mặt, học bổng 50% toàn khóa học tại đơn vị.

Ngoài ra, ban tổ chức trao giải Sao online, gồm 5 triệu đồng tiền mặt, học bổng 30% toàn khóa học cho thí sinh Đinh Thị Như Ý (14 tuổi,Trường THCS Ngọc Hải) với tiết mục "Son".

Thí sinh Bùi Hoàng Gia Hân nhận giải Nhì. Ảnh: THCS và THPT FPT Hải Phòng

Đêm Chung kết công diễn 13 tiết mục xuất sắc của FSchool Talent Show 2022 Hải Phòng và thu hút hơn 500 khán giả. Ban giám khảo đánh giá top 13 có khả năng trình diễn tốt, lay động người xem như Nguyễn Huyền Mai thể hiện ca khúc "We heart go on kinh điển"; giọng ca nội lực Thân Hà Minh Anh với tiết mục "Somebody love somebody" hay "Tháng giêng" của thí sinh Trần Nguyễn Mộc Diệp. Các thí sinh còn thể hiện nhiều tài năng khác như tạo mẫu tóc, nhảy múa, dancesport, đàn piano và diễn xuất.

Trong đêm thi, khán giả còn được chiêm ngưỡng phần biểu diễn của hai nhóm MelodyG và Happy. Ảnh: THCS và THPT FPT Hải Phòng

FSchool Talent Show 2022 Hải Phòng là cuộc thi tìm kiếm tài năng dành cho học sinh Tiểu học và THCS trên thành phố do trường FPT School Hải Phòng tổ chức. Đây cũng là sự kiện mở màn đánh dấu chuỗi hoạt động của trường trong năm học 2022 - 2023, thể hiện rõ mục tiêu kiến tạo môi trường giáo dục tiên tiến. Tại đây, học sinh có thể phát triển cá nhân, thể hiện năng khiếu và đam mê.

Thiên Minh