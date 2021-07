Năm nguyên tắc để trẻ một mình an toàn

Gần đây, những vụ việc để trẻ em nhỏ ở nhà một mình và các cháu trèo ra khỏi cửa gặp nạn rất thương tâm.

Tiếp đó là những trẻ em ở vùng quê rủ nhau ra sống tắm bị đuối nước hoặc sa chân xuống các hố nước tự tạo ở các công trường, ngoài ra còn vô số các vụ việc như trẻ em bị bỏng, nuốt di vật, ăn phải thuốc diệt chuột...

Tất cả các việc này, nếu các gia đình có trẻ nhỏ tuân thủ một số biện pháp an toàn có tính chất bắt buộc thì cũng phần nào giảm thiểu những tai nạn đó.

Tôi có đọc nội dung trên một trang web ở Mỹ giới thiệu về luật và các quy định khi để trẻ em ở nhà hoặc khi chơi ngoài sân một mình mà không có người lớn giám sát, tôi thấy rất bổ ích và muốn chia sẻ cùng các bạn quan tâm.

Dưới đây là các nguyên tắc chung cần tuân theo khi xem xét độ tuổi khi nào bạn có thể để trẻ ở nhà một mình:

Trẻ bằng và dưới 7 tuổi: Không nên để trẻ một mình trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Điều này có thể bao gồm việc để trẻ em không có người trông coi trong ôtô, sân chơi và sân nhà. Việc xác định xem xét sẽ là các mối nguy hiểm trong môi trường và khả năng can thiệp của người chăm sóc.

Trẻ 8 đến 10 tuổi: Không nên ở một mình quá một tiếng rưỡi và chỉ vào ban ngày và đầu giờ tối.

Trẻ 11 đến 12 tuổi: Có thể ở một mình trong tối đa ba giờ nhưng không được quá muộn vào ban đêm.

Trẻ 13 đến 15 tuổi: Có thể không được giám sát, nhưng không được để qua đêm.

Trẻ 16 đến 17 tuổi: Có thể không được giám sát (trong một số trường hợp, trong tối đa hai khoảng thời gian qua đêm liên tục).

Cha mẹ phải quyết định tùy từng trường hợp điều gì là tốt nhất cho con mình. Do đó, ngoài các hướng dẫn chung được liệt kê ở trên, cha mẹ hoặc người chăm sóc nên cân nhắc những điều sau trước khi để trẻ ở nhà một mình: Tuổi và mức độ trưởng thành của trẻ, khoảng thời gian trẻ cần ở nhà một mình, trẻ có hoạt động độc lập tốt và tuân theo các chỉ dẫn hay không, tuổi và số trẻ em khác bị bỏ lại nhà, sự an toàn của khu vực lân cận xung quanh, sự sẵn sàng của hàng xóm để kiểm tra với trẻ trong ngày; và liệu đứa trẻ có cảm thấy "an toàn" khi ở nhà một mình hay không.

Nếu bất đắc dĩ phải để trẻ ở nhà một mình bố mẹ cần yêu cầu trẻ ghi nhớ họ tên, địa chỉ và số điện thoại của chúng. Đăng danh sách các số điện thoại khẩn cấp, địa phương và đường dài để gọi trong trường hợp khẩn cấp. Gọi cho trẻ nhiều lần trong ngày khi bạn vắng nhà. Dạy trẻ cách mở khóa cửa sổ và cửa ra vào và khóa chúng khi ở nhà. Bảo trẻ không được vào nhà người khác (kể cả hàng xóm) mà không có sự cho phép của bạn.

Không cho phép trẻ dùng lò nướng hoặc bếp mà không có cha mẹ hoặc người lớn. Ngoài những gợi ý được liệt kê ở trên, bố mẹ nên thông báo cho những người hàng xóm ngay lập tức rằng con bạn có thể ở nhà một mình vào một số ngày. Hàng xóm sẽ là sự giúp đỡ tốt trong trường hợp khẩn cấp.

Nguyễn Song Toàn

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.