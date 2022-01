Nam Mỹ bước sang 2022

Người Mỹ kéo về Quảng trường Thời đại

Nhiều người Mỹ đến Quảng trường Thời đại tại New York, địa điểm đón năm mới truyền thống, ngay từ khi trời còn chưa tối.

Do dịch bệnh, giới chức thành phố New York giới hạn chỉ 15.000 người, ít hơn rất nhiều so với hàng chục nghìn người như hàng năm, được tham dự lễ đón năm mới tại Quảng trường Thời đại và chứng kiến thời khắc quả cầu nặng 6 tấn nạm gần 2.700 viên pha lê được thả xuống.

"Chúng tôi rất vui mừng được chào đón những vị khách trở lại Quảng trường Thời đại vào đêm giao thừa năm nay. Mục tiêu của chúng tôi là có một sự kiện an toàn và có trách nhiệm cho cả thế giới theo dõi", Tom Harris, chủ tịch Liên minh Quảng trường Thời đại, nói. Lễ thả quả cầu pha lê năm 2021 đã bị hủy vì đợt bùng phát dịch mạnh ở Mỹ.

Một số người chụp ảnh trong khi chờ lễ đón năm mới tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York hôm 31/12. Ảnh: NY Times.

Các cô gái ăn nhẹ trong khi chờ đợi. Ảnh: NY Times.

Covid-19 đang tăng nhiệt ở Mỹ. Số ca nhiễm trung bình hàng ngày đã tăng vọt lên mức 265.000. Thành phố New York cũng là nơi ghi nhận số ca nhiễm mới gia tăng mạnh.

Tuy nhiên, Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết các sự kiện đón năm mới tại Quảng trường Thời đại sẽ "cho thế giới thấy New York đang chiến đấu và vượt qua đại dịch theo cách của chúng tôi".

Giới chức yêu cầu những người tham gia sự kiện phải đeo khẩu trang và xuất trình chứng nhận tiêm chủng. Ban đầu, những người tổ chức đã hy vọng có thể đón 50.000 người tham gia, nhưng buộc phải thu hẹp sự kiện vì đợt bùng phát mới.

Rất nhiều người đã đổ về Quảng trường Thời đại để chờ đón lễ thả quả cầu pha lê. Ảnh: Reuters.

