Năm mới sang rồi, khi nào mình tìm thấy nhau?

Em có công việc bình thường, không giàu, không giỏi nhưng độc lập, tự chủ.

Chào anh, em là một cô gái bình thường. Em thích đi ra ngoài, thích ngồi cà phê, thích đi du lịch... với bạn bè thân. Được ở bên cạnh những người đã quen thân giúp em thấy thoải mái. Còn lại, em ngại nếu không có bạn thân đi cùng.

Em thích tập thể dục để giữ mình khỏe mạnh: chạy bộ, cầu lông... Em không giỏi nhưng vẫn duy trì việc tập luyện hàng tuần.

Em không giỏi nói chuyện, có lẽ là vì em thích nghe kể chuyện hơn. Em không giỏi nấu ăn, nhưng vẫn nấu được những món thường ngày; món nào mới thì mình tra Google. Nhưng em không muốn làm một mình.

Em tìm một người có thể chia sẻ cùng em những sở thích như tập thể thao, hay có thể đi nhà sách, đi cà phê, đi ăn... Em tìm một người có thể cùng chia sẻ những bữa ăn. Em tìm người để chia sẻ những chuyện vụn vặt.

Em có công việc bình thường, làm giờ hành chính, ít khi cần tăng ca. Về tài chính, em không giàu, không giỏi nhưng độc lập, tự chủ. Em không phụ thuộc hay cần hỗ trợ từ ai, nên anh yên tâm, em sẽ không trở thành gánh nặng tài chính của anh. Em tìm một người có thể tự lo cho bản thân, để điều đó không trở thành trở ngại của hai người.

Thật tuyệt vời nếu anh thích âm nhạc, để cùng nhau đi nghe ca nhạc; còn nếu không cũng không sao.

Trên tất cả, em tìm một người để cùng chia sẻ cuộc sống, chia sẻ việc nhà, chia sẻ những niềm vui; cùng quan tâm, mỗi thứ một chút, mỗi ngày một chút.

Cảm ơn vì anh đã dành thời gian đọc tới đây. Chúc anh một năm mới nhiều niềm vui.

Yêu thương.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ