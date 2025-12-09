Nam giảng viên thích nấu ăn, sống ngăn nắp

Tôi mong tìm được một người bạn gái từ 35 tuổi trở lên, chân thành, chung thủy, nhẹ nhàng nhưng đôi khi cá tính.

Tôi là người miền Tây, đang sinh sống và làm việc tại Dĩ An trong một căn hộ nhỏ cùng chú chó của mình. Cuộc sống hiện tại với tôi rất nhẹ nhàng và trọn vẹn, vì đó chính là ước mơ của một đứa trẻ từng lớn lên trong mái chùa, mong một ngày có được không gian nhỏ cho riêng mình. Công việc của tôi là giảng dạy và hỗ trợ thêm một dự án khởi nghiệp. Tôi thích tự nấu ăn, sống ngăn nắp và trân trọng những điều bình yên mỗi ngày.



Tôi mong tìm được một người bạn gái từ 35 tuổi trở lên, chân thành, chung thủy, nhẹ nhàng nhưng đôi khi cá tính. Tôi nghiêm túc trong chuyện tình cảm và sẵn sàng đợi đến khi gặp đúng người, dù không còn nhỏ. Cảm ơn ai đó đã dành thời gian đọc những dòng này. Nếu không phù hợp, xin hãy nhẹ nhàng bỏ qua và cùng nhau giữ văn hóa trên không gian mạng. Xin cảm ơn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ