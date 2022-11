Nam Dược đạt 'Thương hiệu quốc gia' 2022

Số giấy phép quảng cáo sủi thanh nhiệt Livecool 2815/2020/XNQC-ATTP do Bộ Y tế cấp ngày 6/9/2020; Ích Nhi số 429/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 18/2/2021. Các sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.