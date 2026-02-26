Nam Định thay HLV Bồ Đào Nha sau 104 ngày

Ninh BìnhNam Định chia tay HLV Mauro Jerorimo sau hơn 3 tháng dẫn dắt, để đưa ông Vũ Hồng Việt trở lại.

Đội bóng thành Nam bổ nhiệm HLV Mauro Jeronimo vào ngày 14/11/2025, sau 20 ngày cách chức ông Vũ Hồng Việt. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được đánh giá tâm huyết, trách nhiệm và chuyên nghiệp, nhưng thành tích tốt không song hành.

Ông Jeronimo mở màn bằng trận thắng Long An 2-0 ở vòng 1/8 Cup Quốc gia. Nhưng trận thua CLB Thái Lan Ratchaburi 0-2 sau đó khiến đội mất quyền tự quyết và dừng bước ở vòng bảng AFC Champions League Two, dù hạ CLB Hong Kong Eastern 9-0 ở lượt cuối.

Tân Giám đốc điều hành CLB Nam Định Vũ Hồng Việt (trái) trao hợp đồng dẫn dắt cho HLV Mauro Jeronimo tại sân Thiên Trường, Ninh Bình vào ngày 14/11/2025. Ảnh: Nam Định FC

Ở Cup CLB Đông Nam Á, Nam Định chơi tốt nhất khi thắng ba và hòa một để đứng đầu bảng B. Đội sẽ gặp Selangor (Malaysia) ở bán kết vào tháng 5. Nhưng đội không duy trì được phong độ ấy ở V-League, khi hòa Thanh Hóa 2-2 và Hà Tĩnh 1-1. Đến ngày 24/2, Nam Định thua Thể Công 0-1, dẫn đến 10 trận liền không thắng ở V-League và kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 20 điểm. Sau đó, HLV Jeronimo xin từ chức, dù hợp đồng còn đến hết mùa giải 2026-2027.

HLV Jeronimo sinh năm 1987, từng làm việc ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ năm 2018. Đến năm 2022, ông dẫn dắt đội một của trung tâm là Phố Hiến FC (nay là PVF-CAND) đứng thứ năm tại giải hạng Nhất Quốc gia. Sau đó, đội về nhì giải hạng Nhất hai mùa 2023 và 2023-2024, nhưng thua Hà Tĩnh ở trận play-off tranh suất dự V-League 2024-2025.

Ngày 14/3/2025, Jeronimo chia tay PVF-CAND sau chuỗi thành tích không tốt. Sau đó, ông làm Trưởng phòng phụ trách hệ thống đào tạo trẻ tại Thể Công, rồi phá vỡ hợp đồng để chuyển đến Nam Định.

Quyết định chia tay Jeronimo khiến Nam Định phải dùng phương án an toàn, là đưa HLV Vũ Hồng Việt, đang làm Tổng giám đốc và Giám đốc điều hành CLB, trở lại. "CLB chỉ còn ba ngày để chuẩn bị cho trận derby với Ninh Bình ở V-League. CLB cần một HLV hiểu đội, có thể bắt tay ngay vào việc và HLV Vũ Hồng Việt được mời", thông báo của Nam Định có đoạn.

HLV Vũ Hồng Việt dẫn dắt Nam Định lần đầu vào tháng 8/2022, để thay HLV Nguyễn Văn Sỹ. Cũng từ mùa này, Nam Định thoát cảnh "con nhà nghèo" khi được Tập đoàn Xuân Thiện tài trợ, với cam kết bơm tối thiểu 200 tỷ đồng cho bốn năm. Sau hai mùa đầu không có thành tích, Nam Định vươn lên giành cú đúp vô địch V-League 2023-2024 và 2024-2025.

Ở chức vô địch đầu tiên, dấu ấn của tiền đạo Rafaelson, sau này là Nguyễn Xuân Son, đậm nét khi góp đến 31 bàn. Tuy nhiên, ở mùa sau, anh nghỉ phần lớn mùa giải do gãy chân khi phục vụ đội tuyển Việt Nam, nhưng HLV Vũ Hồng Việt vẫn lèo lái đội đến chức vô địch V-League thuyết phục.

Tuy nhiên, từ đầu mùa 2025-2026, Nam Định thi đấu sa sút. HLV Vũ Hồng Việt xin nghỉ sau khi đội thua trên sân của Gamba Osaka tại AFC Champions League Two, vào ngày 24/10/2025. Sau 4 tháng, ông trở lại dẫn dắt đội.

Hiếu Lương