Nam Định - CAHN: Chủ nhà bị chiếu bí nhân sự

Nam Định sẽ vắng loạt trụ cột như Hendrio Araujo, Phạm Đức Huy, Hoàng Văn Khánh… khi tiếp Công an Hà Nội ở vòng 4 giai đoạn II V-League 2023 lúc 18h hôm nay 2/8.

Hendrio là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Nam Định. Anh đóng vai trò tổ chức các đợt tấn công cho đội chủ sân Thiên Trường và hiện cũng là người ghi bàn tốt nhất đội, với ba pha lập công. Tuy nhiên, ngoại binh này đang phải điều trị vấn đề phù dây chằng chày - sên sau và dây chằng sên - mác sau, nên không thể góp mặt khi đội tiếp đón Công an Hà Nội hôm nay 2/8.

Trước đó, Hendrio cũng đã vắng mặt khi Nam Định thua 0-1 trên sân Hà Nội FC ngày 28/7 trong trận đấu mà đội quân của HLV Vũ Hồng Việt bế tắc trong tấn công, không lần nào dứt điểm trúng hướng cầu môn Bùi Tấn Trường. Hôm đó, Đức Huy được bố trí đá ở giữa sân thay Hendrio. Nhưng tiền vệ người Hà Nội cũng dính chấn thương cơ và phải rời sân ngay trong hiệp một. Do chưa kịp bình phục, Đức Huy sẽ không dự trận tiếp Công an Hà Nội hôm nay. HLV Vũ Hồng Việt nhiều khả năng sẽ phải tính tới phương án kéo cầu thủ chạy cánh Nguyễn Phong Hồng Duy vào giữa như ở hiệp hai trận thua Hà Nội FC.

Đoàn Văn Hậu trong trận Công an Hà Nội thua Nam Định tại Cup Quốc gia 2023. Ảnh: Lâm Thỏa

Khả năng tấn công của Nam Định thêm suy giảm khi cầu thủ đá biên Tô Văn Vũ không thể ra sân. Công an Hà Nội cho Nam Định mượn cầu thủ này với điều khoản không được ra sân khi gặp đội bóng cũ. Ở hàng thủ, Nam Định cũng vắng Hoàng Văn Khánh - trung vệ đang ốm.

Bên cạnh vấn đề nhân sự, Nam Định còn lo ngại về trọng tài, khi trận này không được chọn để áp dụng VAR (công nghệ video hỗ trợ trọng tài). Gặp Hà Nội FC ở vòng trước, trọng tài không cho Nam Định hưởng phạt góc sau tình huống bóng chạm đầu cầu thủ Hà Nội, và ngay tình huống sau đó, họ phải nhận bàn thua. Sang hiệp hai, CĐV Nam Định còn phản ứng dữ dội, ném chai nước xuống sân khiến trận đấu phải tạm dừng ít phút, vì cho rằng trọng tài bắt bất công, từ chối thổi 11m khi bóng chạm tay Bùi Hoàng Việt Anh trong vòng cấm.

Điểm tựa của Nam Định ở trận tiếp Công an Hà Nội hôm nay là sân Thiên Trường. Sân đấu này luôn đông khán giả nhất V-League và được coi là "chảo lửa" của bóng đá Việt Nam. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà, Nam Định chưa từng thua ở Thiên Trường tại V-League 2023 với hai trận thắng và năm trận hòa. Ngoài ra, đội bóng thành Nam còn có thêm chút lợi thế tâm lý vì từng đánh bại Công an Hà Nội ở Cup Quốc gia. Trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy ngày 7/7, Nam Định phải chơi thiếu người từ phút 58 do Ngô Đức Huy phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, ngay phút sau Hendrio đưa đội bóng thành Nam vượt lên dẫn trước và dù để Success gỡ hòa, họ sau đó vẫn đánh bại đối thủ trong loạt sút luân lưu.

Công an Hà Nội đang khát chiến thắng để trở lại ngôi đầu. Sau khi thực hiện hai bản hợp đồng đắt giá với thủ môn Filip Nguyễn và Nguyễn Quang Hải, đội bóng thủ đô lại chỉ thắng một trong bốn trận gần nhất, rơi xuống thứ ba tại V-League. Filip Nguyễn chơi tốt, có nhiều pha cứu thua, nhưng Quang Hải lại đang mờ nhạt dù liên tục đá chính. Cầu thủ này chưa có pha kiến tạo hay ghi bàn nào trong năm trận đã qua. Anh thậm chí đá hỏng luân lưu khiến đội thua chính Nam Định và phải chia tay Cup Quốc gia.

Quang Hải phong độ thấp, gây thất vọng trong màu áo CAHN. Ảnh: Lâm Thỏa

Cùng giờ với trận Nam Định - Công an Hà Nội, Thanh Hóa cũng làm khách trên sân Hà Tĩnh. Đội bóng xứ Thanh đang là hiện tượng của V-League 2023, khi bất bại 10 vòng đầu, chiếm đỉnh bảng. Tới vòng 11, họ thảm bại 1-4 khi tiếp Công an Hà Nội, rồi sau đó tiếp tục hòa Nam Định 0-0 ở vòng 12, thua Hải Phòng 0-1 ở vòng 13 và khởi đầu giai đoạn hai bằng thất bại 0-2 trên sân nhà khi tiếp đón tại Nam Định. Nhưng sau mạch kết quả kém này, Thanh Hóa lại hồi sinh khi liên tiếp thắng Hải Phòng và Bình Định với cùng tỷ số 2-0. Nhờ đó, họ trở lại đường đua vô địch với cùng 29 điểm như đầu bảng Hà Nội FC và chỉ kém hiệu số bàn thắng bại.

Hôm nay Thanh Hóa còn chào đón sự trở lại của HLV Popov. Ở trận thắng Bình Định ngày 27/7, ông bị cấm chỉ đạo trực tiếp do đã nhận ba thẻ vàng, nên phải ngồi trên khán đài và nhờ trợ lý phiên dịch dùng bộ đàm trao đổi với ban huấn luyện phía dưới.

Hà Tĩnh từng thua Thanh Hóa 0-4 ở lượt đi. Nhưng cơ hội để họ trả nợ đó hôm nay không cao. Thất bại 0-4 trên sân Viettel ở vòng trước vừa làm giảm sút tinh thần của Hà Tĩnh, vừa khiến họ hết hy vọng đua vô địch.

Thanh Hóa (áo vàng) là hiện tượng của V-League 2023, đua vô địch cùng ba đội bóng ở thủ đô là Hà Nội FC, Viettel và Công an Hà Nội.

Trong trận đấu muộn nhất ngày, lúc 19h15, Hà Nội FC sẽ tiếp Hải Phòng. Nhà ĐKVĐ đang rất cần chiến thắng để giữ đỉnh bảng trước sự đeo bám gắt gao của Công an Hà Nội, Thanh Hóa và Viettel từ phía sau. Tuy nhiên, không dễ để Hà Nội FC lấy trọn ba điểm khi đối thủ là Hải Phòng.

Dù mất một loạt trụ cột như Vua phá lưới Rimario, tiền vệ phòng ngự Moses, trung vệ Bùi Tiến Dụng... sau khi về nhì mùa 2022, dưới dự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng vẫn rất khó bị đánh bại. Họ lại đang lên tinh thần khi vừa thắng 2-0 trên sân Công an Hà Nội ở vòng trước.

Bên cạnh những màn đọ sức trên sân, khán đài sẽ là một điểm nóng khác của trận này. Nhiều năm qua, CĐV Hải Phòng luôn không ưa Hà Nội FC, từng nhiều lần đốt pháo sáng trên khán đài, khiến đối thủ phải chịu án phạt tiền.

CĐV Hải Phòng thường cho rằng trọng tài ưu ái Hà Nội FC. Tuy nhiên, vấn đề này ít nhiều sẽ được giải quyết khi Ban tổ chức cho áp dụng VAR trong trận đấu này.

Hà Nội FC đang dẫn đầu bảng, nhưng chưa thật sự đạt phong độ thuyết phục, đặc biệt ở khâu ghi bàn vốn là thương hiệu của họ. Qua 16 trận, ĐKVĐ mới ghi 26 bàn, tức trung bình 1,62 bàn mỗi trận. Hiệu suất này là rất thấp nếu so với 1,95 bàn mỗi trận mùa 2022, hay 1,85 bàn mỗi trận mùa 2020 và 2,03 bàn mỗi trận mùa 2019.

Lâm Thỏa