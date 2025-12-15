Nam công nhân Bình Dương mong tìm người đồng hành lâu dài

Tôi sống chân thành, điềm đạm, nghiêm túc trong tình cảm, coi trọng sự tôn trọng và trách nhiệm gia đình.

Nam, sinh năm 1988, hiện sống và làm việc tại Bình Dương, chiều cao 169 cm, nặng 70 kg, trình độ học vấn 12/12, nghề nghiệp công nhân lao động phổ thông, hiện độc thân. Tôi là người sống chân thành, điềm đạm, nghiêm túc trong tình cảm, coi trọng sự tôn trọng và trách nhiệm gia đình. Trong công việc, tôi luôn có ý thức phấn đấu, từng đặt mục tiêu phát triển lên tổ trưởng, dù đến nay chưa đạt được nhưng vẫn giữ tinh thần học hỏi và cố gắng vươn lên.

Tham gia chương trình với mong muốn tìm một mối quan hệ lâu dài, hướng đến hôn nhân. Tôi mong gặp bạn nữ từ 27–36 tuổi, có trình độ đại học, tính cách chín chắn, hiền, biết chia sẻ và có mong muốn cùng xây dựng gia đình, chăm lo và dạy dỗ con cái sau này. Với tôi, hạnh phúc là hai người hiểu nhau, đồng hành và cùng cố gắng vì mái ấm chung. Tôi không phải người hoàn hảo nhưng là người nghiêm túc khi đã chọn. Chỉ mong gặp được người hiểu, để cùng nhau sống tử tế và bền lâu.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ