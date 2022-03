Nam chính 'The Boys' bị tù treo vì đánh người

Tây Ban NhaAntony Starr - đóng chính series siêu anh hùng "The Boys" - bị kết tội hành hung người khác.

Ngày 5/3, cảnh sát thành phố Alicante xác nhận với Variety diễn viên bị kết án 12 tháng tù treo, nộp phạt hơn 5.400 USD.

Antony Starr trong vai The Homelander của series "The Boys". Ảnh: Amazon

Nguồn tin của tờ New Zealand Herald cho biết ngôi sao The Boys say rượu và tấn công một đầu bếp 21 tuổi tại hộp đêm. Người này sau đó phải đến bệnh viện và khâu bốn mũi phía trên mắt.

Starr đến Tây Ban Nha từ tháng 2 để đóng phim hành động mới của đạo diễn Guy Ritchie. Êkíp hiện không công bố tên dự án nhưng hé lộ Jake Gyllenhaal sẽ giữ vai chính. Khâu ghi hình dự kiến kéo dài đến hết tháng 3. Starr và đoàn phim từ chối trả lời câu hỏi từ giới truyền thông về vụ ẩu đả.

Antony Starr, sinh năm 1975, là diễn viên người Mỹ. Anh đóng phim từ đầu thập niên 1990 nhưng không có nhiều dự án nổi bật. Năm 2019, diễn viên gây chú ý với vai anh hùng ngổ ngáo The Homelander trong series 18+ The Boys. Loạt phim sẽ ra mắt mùa ba vào tháng 6, được đánh giá là một trong những sản phẩm thành công nhất của hãng Amazon.

The Boys 3 teaser Teaser mùa ba "The Boys". Video: Amazon

Phương Mai (theo Variety)