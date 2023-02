Nam bác sĩ mang ‘mùa Xuân’ đến những gia đình hiếm muộn

"Bác sĩ ơi, em được làm mẹ rồi", dòng tin nhắn gọn chỉ vài chữ vào ngày mùng 3 Tết khiến bác sĩ Lê Xuân Nguyên chững lại vài giây, xúc động.

Mùng 5 Tết Quý Mão, quay trở lại làm việc ngày đầu năm mới, bác sĩ Lê Xuân Nguyên, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh TP HCM, bước thật nhanh đến Trung tâm Sản Phụ khoa để chúc mừng vợ chồng chị Nguyễn Thị Mai Anh (29 tuổi, TP HCM) vượt cạn an toàn.

Bé Tâm An con chị Mai Anh và anh Hải Đăng vừa chào đời khỏe mạnh. Người mẹ sinh con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc to lớn khi mong con đã 5 năm. Bé gái là kết quả của một chu kỳ điều trị thụ tinh ống nghiệm (IVF) thành công do bác sĩ Lê Xuân Nguyên thực hiện.

Hội ngộ đầu xuân giữa bác sĩ Nguyên và gia đình chị Mai Anh tại BVĐK Tâm Anh. Ảnh: Tuệ Diễm.

Cuộc hội ngộ đặc biệt đầu xuân giữa gia đình hiếm muộn và bác sĩ điều trị vô cùng ấm áp, rộn ràng tiếng cười. Bác sĩ Nguyên xúc động khi bế trên tay em bé do chính mình hỗ trợ gia đình điều trị thành công.

Vào dịp đầu Xuân 2022, bác sĩ Nguyên lần đầu gặp gỡ vợ chồng chị Mai Anh. Họ đều lớn tuổi, kết hôn đã 5 năm nhưng chưa thể sinh con. "Tôi nhớ ánh mắt lo lắng của hai vợ chồng. Họ kể về thất bại trong hai lần thất bại trong hành trình chữa trị hiếm muộn và hỏi bác sĩ cách nào có thể sớm đón con yêu, cho dù có tốn kém thì vợ chồng cũng quyết tâm chạy chữa", bác sĩ Nguyên kể.

Khi ấy, anh Đăng ngập tràn hy vọng, nhưng chị Mai Anh không mấy tự tin vì từng mang thai nhưng không thể giữ con. Lần gần nhất họ điều trị hiếm muộn vào năm 2020 tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố. Chị đậu thai, nhưng tuần thứ 9 vẫn không có tim thai. Khi được bác sĩ cho thuốc để đẩy thai lưu ra khỏi tử cung, người mẹ đau đớn, tuyệt vọng. Mong muốn sinh con sớm, nhưng quá trình điều trị hiếm muộn của họ lại gián đoạn do dịch Covid-19. Nỗi lo, áp lực nhân đôi khi anh Hải Đăng đã bước sang tuổi 45, lại là con trai một trong gia đình, công việc kinh doanh bận rộn và căng thẳng kéo dài.

Lần chọc hút trứng đầu tiên, anh chị tạo được 11 phôi. Đến tháng 5/2022, chị Mai Anh được chuyển một phôi tốt ngày 5 và may mắn đậu thai ngay lần đầu. "Y khoa kỳ diệu và bác sĩ giỏi tại bệnh viện Tâm Anh đã thay đổi cuộc sống của 2 vợ chồng. Sau 5 năm, đây là lần đầu tiên gia đình được đón Tết đủ đầy", anh Đăng chia sẻ.

Tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa loại giỏi tại khoa Y, Đại học Tây Nguyên, bác sĩ Nguyên có cơ duyên làm việc tại các bệnh viện lớn về sản khoa trên cả nước trước khi về công tác tại BVĐK Tâm Anh TP HCM. Gắn bó với ngành Hỗ trợ sinh sản, bác sĩ Nguyên được gặp gỡ, giúp đỡ các bệnh nhân hiếm muộn kéo dài nhiều năm, thất bại chuyển phôi nhiều lần, với nhiều hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, anh ấn tượng nhất thực khi hiện thụ tinh thành công cho hai vợ chồng lớn tuổi, hiếm muộn 13 năm, IVF 3 chu kỳ, chuyển phôi 7 lần thất bại.

Với bác sĩ Nguyên, năm 2022 vô cùng đặc biệt khi anh đã giúp hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn có được hạnh phúc thật sự sau đại dịch Covid-19. Anh từng là bác sĩ đầu tiên tiến hành chọc trứng cho bệnh nhân F0 không may nhiễm Covid-19.

Trước giờ bước vào làm việc năm mới, màn hình điện thoại bác sĩ Nguyên bật sáng. Tin nhắn từ ứng dụng mạng xã hội của một bệnh nhân được bác sĩ điều trị trong năm 2022 gửi đến bức hình "công chúa nhỏ" có đôi mắt đen huyền đáng yêu: "Bé mèo 5 ngày tuổi chúc bố Nguyên năm mới ươm được nhiều mầm non và mang hạnh phúc đến cho những gia đình hiếm muộn như nhà con".

Chủ nhân dòng tin gửi đến là cặp vợ chồng hiếm muộn 10 năm vì chồng không có tinh trùng. Cả hai chạy chữa nhiều nơi, được tư vấn đi xin tinh trùng để sinh con. Khi sắp bỏ cuộc cặp đôi tìm đến BVĐK Tâm Anh TP HCM điều trị. Kết quả kiểm tra trong mẫu tinh dịch sau quay ly tâm vẫn còn 2-3 con tinh trùng. Bác Nguyên cho áp dụng phác đồ gom tinh trùng, thực hiện 5 lần gom tinh trùng sau đó tiến hành kết hợp với trứng người vợ. Kết quả tạo được 5 phôi ngày 5 chất lượng tốt. Bác sĩ chuyển phôi lần đầu tiên thì được một bé "mèo vàng" vừa chào đời dịp Tết Nguyên đán.

Thư tri ân của một gia đình được bác sĩ Nguyên điều trị thành công. Ảnh: IVFTA

Trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, điện thoại bác sĩ Nguyên tràn ngập tin nhắn khoe con từ các gia đình hiếm muộn. Mỗi em bé chào đời mang một câu chuyện khác nhau và hạnh phúc đối với người bác sĩ là khi nhận được những bức hình em bé khỏe mạnh, bình an.

"Ngành y bao gồm nhiều chuyên khoa lớn, trong đó Hỗ trợ Sinh sản là lĩnh vực khó và mang lại nhiều cảm xúc cho người thầy thuốc. Khi được nhìn thấy một sinh linh nhỏ bé cất tiếng khóc chào đời và niềm vui của gia đình người bệnh, tôi lại có thêm động lực để làm tốt hành trình ươm mầm hạnh phúc. Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, tôi lại được bệnh nhân khắp nơi gửi lời tri ân", bác sĩ Nguyên nói.

Tuệ Diễm