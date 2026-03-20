Nam A Bank sẽ lập ngân hàng con tại trung tâm tài chính

Nam A Bank sẽ lập ngân hàng con trong trung tâm tài chính quốc tế TP HCM, đồng thời thông qua kế hoạch tăng vốn thêm 5.400 tỷ đồng.

Sáng 20/3, Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% vốn trong nước, hoạt động tại trung tâm tài chính tại Việt Nam (VIFC).

Kế hoạch này, theo lãnh đạo ngân hàng, nhằm triển khai chiến lược phát triển dài hạn và mở rộng hoạt động tài chính quốc tế. Trước đó, nhà băng này trở thành nhà đầu tư chiến lược của trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM.

Ông Trần Khải Hoàn, Quyền tổng giám đốc nhà băng chia sẻ: "Việc Nam A Bank hiện diện tại VIFC cũng là 'mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tài chính của ngân hàng, nơi dòng vốn xanh được ưu tiên thúc đẩy lưu thông".

Ông Trần Khải Hoàn, Quyền tổng giám đốc Nam A Bank chia sẻ tại đại hội sáng 20/3. Ảnh: Nam A Bank

Cổ đông cũng thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 7 thành viên, trong đó có 5 lãnh đạo đương nhiệm. Hai ứng viên còn lại hiện không giữ chức vụ tại ngân hàng.

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm ông Trần Ngô Phúc Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Ngọc Tâm - Phó chủ tịch thường trực; bà Võ Thị Tuyết Nga - Phó chủ tịch; cùng các thành viên: ông Trần Khải Hoàn, Nguyễn Đức Minh Trí, bà Ngô Thị Hồng Vân và ông Phạm Công Tuấn Hạ.

Năm nay, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2025. Tổng tài sản dự kiến đạt 480.000 tỷ đồng, tăng 15%.

Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá cả năm mục tiêu đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 33%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế dự kiến đạt 240.000 tỷ đồng, tăng 21%, phụ thuộc vào hạn mức tín dụng được cấp.

Riêng đến hết quý I, lãnh đạo nhà băng cho biết còn "room" tín dụng 1.300 tỷ trong tổng hạn mức 5.000 tỷ được Ngân hàng Nhà nước cấp.

Đại hội Nam A Bank cũng chốt phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 thêm tối đa 5.430 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong quý II và III năm nay, thông qua ba hình thức.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành thêm 343,1 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 20%, giúp vốn điều lệ tăng hơn 3.431 tỷ đồng.

Với chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP), Nam A Bank dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng.

Đối với phương án chào bán riêng lẻ, ngân hàng dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 1.000 tỷ đồng (theo mệnh giá), nhằm củng cố năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Quỳnh Trang