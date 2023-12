Nam A Bank niêm yết cổ phiếu trên HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM chấp thuận niêm yết cho một tỷ cổ phiếu NAB của Nam A Bank với trị giá hơn 10.580 tỷ đồng.

Với quyết định này, cổ phiếu NAB đã chuyển giao dịch từ UPCoM sang HoSE. Trong năm 2023, Nam A Bank là ngân hàng duy nhất trong hệ thống được chấp nhận chuyển sàn.

Theo đại diện của nhà băng, việc niêm yết HoSE giúp Nam A Bank thu hút nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến hết quý III/2023, tổng tài sản Nam A Bank đạt quy mô gần 207.000 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ, hoàn thành 100,9% kế hoạch năm. Qua đó, Nam A Bank gia nhập vào nhóm 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ổn định, đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn và dư nợ tín dụng lần lượt đạt hơn 164.000 tỷ đồng và hơn 132.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank. Ảnh: Nam A Bank

Kết quả trên đạt được nhờ Nam A Bank đã số hóa hệ thống, phát triển tín dụng xanh, nâng cao hệ thống quản trị rủi ro. Kết quả về tài chính và quản trị rủi ro trong năm 2023 cũng phản ánh tích cực lên diễn biến cổ phiếu của ngân hàng.

Cụ thể, hệ sinh thái ngân hàng số được hoàn thiện, tăng cường các tính năng cho khách hàng trải nghiệm liền mạch, nhanh chóng, bảo mật. Nhờ đó, khối lượng và giá trị các giao dịch ngân hàng điện tử đã tăng lần lượt là 11,8 lần so với năm 2021. Đến tháng 11/2023, chỉ số này tăng 1,55 lần so với cuối năm 2022. Số lượng khách hàng tăng trưởng gấp đôi so với năm 2022.

Đẩy mạnh kinh doanh đi kèm với hệ thống quản trị rủi ro ổn định, áp dụng chuẩn quốc tế giúp ngân hàng thu hút khách hàng, nhà đầu tư cũng như linh hoạt ứng phó với thách thức của thị trường.

Ngân hàng số OneBank giúp Nam A Bank tạo trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Ảnh: Nam A Bank

Năm 2023, ngân hàng đã công bố hoàn thành triển khai cấu phần rủi ro tín dụng theo phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ Basel II - FIRB và tiếp tục hoàn thành xây dựng các phương pháp luận, công cụ theo chuẩn mực Basel III - Reforms.

Trước đó, Nam A Bank là một trong bốn ngân hàng Việt đầu tiên công bố hoàn thành chuẩn mực quản trị rủi ro Basel III. Đồng thời, Nam A Bank và Ernst & Young Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao giao phẩm dự án triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS.

Hiện Nam A Bank có gần 250 điểm kinh doanh trên toàn quốc, trong đó có gần 150 điểm kinh doanh truyền thống (chi nhánh, phòng giao dịch) và 100 điểm OneBank, đáp ứng nhu cầu giao dịch hàng triệu lượt khách hàng. Ngày 15/12, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có các văn bản chấp thuận Nam A Bank thành lập năm chi nhánh và ba phòng giao dịch.

Thảo Vân