Nam A Bank nhận giải thưởng quốc tế về quản trị rủi ro

Nam A Bank được tạp chí International Business đánh giá và trao tặng giải thưởng Ngân hàng quản trị rủi ro xuất sắc Việt Nam năm 2021.

Giải thưởng không chỉ là thành quả hoạt động của ngân hàng trong năm mà còn là kết quả của quá trình phấn đấu và định hướng từ ban lãnh đạo ngân hàng đối với công tác quản trị rủi ro trong suốt gần 30 năm xây dựng và phát triển của Nam A Bank.

Bên cạnh việc thực hành và tuân thủ theo các chuẩn mực Basel II, Nam A Bank còn giữ vững mức độ tín nhiệm của Moody’s ở mức B2 và triển vọng "ổn định". Song song đó, nhà băng đưa hoạt động quản lý rủi ro thích ứng cao với sự thay đổi mạnh mẽ của ngành tài chính ngân hàng khi ứng dụng công nghệ 4.0 đi cùng với hoạt động kinh doanh và chuyển đổi số.

Nam A Bank cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên đưa Robot vào phục vụ giao dịch, ứng dụng mở tài khoản thanh toán thông qua phương pháp định danh điện tử eKYC, thẻ tín dụng digital, sử dụng các ứng dụng AI trong thẩm định khách hàng. Ngân hàng cũng thực hiện việc rút tiền thông qua QR khi triển khai hệ sinh thái ngân hàng số VTM One Bank (2021)...

Khách hàng tới giao dịch tại Nam A Bank. Ảnh: Nam A Bank

Sau gần 5 năm tái cơ cấu hoạt động và có sự chuyển mình mạnh mẽ về hoạt động kinh doanh, quy mô, mạng lưới phát triển vượt bậc, Nam A Bank đã hoàn thành các chuẩn mực quản lý rủi ro theo Basel II. Nhà băng này cũng định hướng xây dựng, áp dụng chuẩn mực quản lý theo Basel III trong năm 2022 sắp tới.

Đại diện Nam A Bank cho biết, với nền tảng vững chắc của hoạt động quản lý rủi ro chuyên nghiệp, ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin và gắn với chiến lược chuyển đổi số, hệ thống quản lý rủi ro của Nam A Bank sẽ luôn hỗ trợ chủ động, chất lượng, hiệu quả cho ngân hàng cũng như người dùng.

"Khung quản trị rủi ro vững chắc và hoạt động minh bạch sẽ tạo nền tảng cho để Nam A Bank mở rộng hoạt động kinh doanh bền vững và hiệu quả. Với nền tảng hiện nay, Nam A Bank vững tin triển khai thành công kế hoạch kinh doanh 5 năm 2021-2025 và sớm hiện thực hóa mục tiêu là một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam", đại diện nhà băng này cho biết.

Trước đó, Nam A Bank cũng được các tổ chức trong và ngoài nước như vinh danh: Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam 2021 (Best New Digital Bank Vietnam 2021) và Ngân hàng vì cộng đồng tiêu biểu Việt Nam 2021 (Outstanding Bank For The Community Vietnam 2021) tại chương trình IBM Awards do tạp chí International Business tổ chức; giải thưởng Thương hiệu mạnh do Tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn, Nơi làm việc tốt nhất Châu Á do tạp chí HR Asia Awards bình chọn...

