Nam A Bank lãi 1.855 tỷ đồng trước thuế

Báo cáo kinh doanh 9 tháng đầu năm cho thấy lợi nhuận Nam A Bank tăng 30% so với cùng kỳ, hoàn thành 82% kế hoạch năm.

Báo cáo kinh doanh trong 9 tháng đầu năm của Nam A Bank đều cho thấy những tăng trưởng tích cực ở những chỉ tiêu quan trọng. Tổng tài sản đạt 173.971 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 92% kế hoạch năm. Mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.855 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, hoàn thành 82% kế hoạch năm. Tổng huy động vốn hoàn thành 85% kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Nam A Bank báo lãi hơn 1.800 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Ảnh: Nam A Bank

Kết quả đến từ việc đơn vị này đã triển khai hàng loạt kế hoạch trong điều hành về số hóa, quản trị rủi ro... cho mục tiêu phát triển bền vững. Nam A Bank là một trong bốn ngân hàng đầu tiên công bố hoàn thành chuẩn mực quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế Basel III. Qua đó, ngân hàng nâng cao tỷ trọng và chất lượng vốn, siết chặt quản trị rủi ro. Đơn vị có thể cải thiện khả năng ứng phó, nhanh chóng thích nghi và duy trì hoạt động ổn định khi có những biến động về kinh tế.

Nam A Bank còn triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Theo đại diện ngân hàng, hoạt động này nhằm tăng cường tính minh bạch về tài chính và nâng cao hiệu quả, an toàn trong hoạt động. Về phát triển bền vững, Nam A Bank đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty quản lý quỹ ResponsAbility (Thụy Sĩ) nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và tín dụng xanh tại Việt Nam. Việc hợp tác chiến lược giữa đơn vị và ResponsAbility cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao về sự ổn định và tiềm năng phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

OneBank là một trong những sản phẩm với mục tiêu số hóa hoạt động của Nam A Bank. Ảnh: Nam A Bank

Ngân hàng này cũng hòa mình vào làn sóng chuyển đổi số khi liên tục ra mắt và nâng cấp những sản phẩm công nghệ mới. Hệ sinh thái số Robot OPBA, Open Banking, OneBank – một chạm mọi trải nghiệm...được khách hàng và các chuyên gia trong ngành đánh giá cao. Quy mô hệ thống mạng lưới Nam A Bank được mở rộng với hơn 200 điểm kinh doanh tại các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc, trong đó hơn 110 chi nhánh, phòng giao dịch và gần 100 điểm giao dịch số OneBank.

"Ngân hàng sẽ tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh về công nghệ và nhân lực để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi cũng chú trọng quản trị rủi ro hướng đến các chuẩn mực quốc tế tiên tiến nhất và tìm kiếm các cơ hội hợp tác trên toàn cầu, đặc biệt về tín dụng xanh", đại diện Nam A Bank khẳng định.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 của Tổng cục thống kê, GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83%. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ đạt 10,57%, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,05%, đóng góp 0,52 điểm phần trăm. Ngân hàng Nhà nước giữ vai trò quan trọng với hàng loạt chính sách nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, đáp ứng kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Các ngân hàng thương mại, trong đó có Nam A Bank cũng đã phối hợp và thực thi chặt chẽ các chính sách của NHNN nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn vừa qua.

Hoài Phương