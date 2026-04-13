Nam A Bank đồng hành chuỗi giải Royal Cup Series 2026

Nam A Bank là đối tác chiến lược của Royal Cup Series 2026, chuỗi giải golf chuyên nghiệp tích hợp bảng xếp hạng quốc gia với tổng giải thưởng tới 1,1 tỷ đồng.

Ngày 5/4, tại Royal Long An Golf & Country Club khởi động giải Royal Cup Series 2026. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuẩn hóa và phát triển bền vững môn golf chuyên nghiệp tại Việt Nam. Theo ban tổ chức, sự đồng hành của Nam A Bank không chỉ mở ra một mùa giải mới với quy mô nâng tầm, còn phản ánh xu hướng gắn kết giữa thể thao đỉnh cao và chiến lược phát triển thương hiệu của các tổ chức tài chính.

Toàn cảnh lễ công bố giải đấu Royal Cup Series 2026. Ảnh: Royal Long An Golf & Country Club

Tiếp nối thành công từ năm 2025, giải đấu năm nay nâng cấp toàn diện về cấu trúc vận hành. Ban tổ chức triển khai chuỗi giải gồm ba chặng thi đấu lần lượt vào các tháng 4, 6 và 8. Royal Cup Series 2026 cũng gia nhập hệ thống VGA Development Tour của Hiệp hội Golf Việt Nam. Việc hệ thống ghi nhận kết quả thi đấu trên bảng xếp hạng quốc gia giúp gia tăng tính cạnh tranh và khẳng định giá trị chuyên môn của giải. Mùa giải dự kiến quy tụ hơn 300 golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư trình độ cao có mức handicap dưới 5.0. Mô hình thi đấu nhiều chặng đòi hỏi các vận động viên phải duy trì phong độ ổn định và bản lĩnh dài hạn, từng bước tiệm cận các chuẩn mực chuyên nghiệp trong khu vực.

Chặng mở màn dự kiến diễn ra trong hai ngày 21 và 22/4 tại Royal Long An Golf & Country Club, cách TP HCM 50 km về phía Tây Nam, khoảng hơn 1 giờ di chuyển từ Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố. Các vận động viên thi đấu theo thể thức đấu gậy 36 hố với quy mô tối đa 100 người, bao gồm golfer chuyên nghiệp, huấn luyện viên và những người chơi nghiệp dư đạt chuẩn. Việc tích hợp hệ thống tính điểm xếp hạng quốc gia tạo cơ hội để các vận động viên tích lũy thành tích thực tế. Theo ban tổ chức điều này góp phần hình thành môi trường thi đấu bài bản, nơi năng lực chuyên môn của mỗi cá nhân được đo lường và ghi nhận minh bạch qua từng vòng đấu.

Đại diện Nam A Bank cùng các đối tác tổ chức Royal Cup Series 2026. Ảnh: Royal Long An Golf & Country Club

Địa điểm đăng cai chặng đầu tiên là sân golf 27 hố tiêu chuẩn quốc tế do huyền thoại Sir Nick Faldo thiết kế. Sân golf này sở hữu địa hình mang tính chiến thuật cao với fairway hẹp và hệ thống green mở rộng, mang lại thử thách thực sự cho các tay gậy. Bên cạnh điều kiện thi đấu, đơn vị vận hành còn cung cấp hệ thống tiện ích đồng bộ gồm khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và các dịch vụ cao cấp.

Nam A Bank đóng vai trò đối tác đồng hành chiến lược nhằm mở rộng kết nối với cộng đồng khách hàng cao cấp. "Đây là cách chúng tôi xây dựng hệ sinh thái bền vững, gia tăng giá trị trải nghiệm cho người dùng dựa trên các hoạt động thể thao thực tiễn thay vì chỉ xoay quanh các sản phẩm ngân hàng truyền thống", đại diện Nam A Bank cho biết.

Những năm gần đây, Nam A Bank tích cực tài trợ và tổ chức nhiều giải đấu, đồng thời ủng hộ các sáng kiến phát triển tài năng trẻ. Thông qua Royal Cup Series 2026, đơn vị hướng tới việc nâng cao chất lượng tổ chức và cải thiện dịch vụ cho các golfer. Nam A Bank kỳ vọng thúc đẩy mục tiêu xã hội hóa môn golf, đưa bộ môn này đến gần hơn với cộng đồng và hình thành thế hệ vận động viên đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ golf khu vực.

Royal Long An Golf & Country Club là địa điểm đăng cai chặng mở màn Royal Cup Series 2026. Ảnh: Royal Long An Golf & Country Club

Trong chiến lược phát triển, Nam A Bank chọn cách tiếp cận thể thao như một nền tảng kết nối giá trị dài hạn. Theo ban tổ chức, sự hợp tác này tạo ra không gian giao lưu giữa golfer, doanh nhân và các đối tác chiến lược. Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài chuyên môn, còn là dịp để ngân hàng thấu hiểu và phục vụ tốt hơn nhóm khách hàng mục tiêu.

Với cấu trúc thi đấu nhiều chặng và sự giám sát từ bảng xếp hạng quốc gia, Royal Cup Series 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành giải đấu tiêu biểu trong năm. Về lâu dài, giải đấu hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa các lĩnh vực kinh tế, thể thao và dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, mang lại lợi ích đa chiều cho cả vận động viên lẫn các nhà đầu tư.

(Nguồn: Royal Long An Golf & Country Club)