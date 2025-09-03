Năm 2026, ta hẹn nhau ngắm pháo hoa anh nhé

Em tin rằng một mối quan hệ bền vững không đến từ sự hoàn hảo, mà đến từ sự tử tế, tôn trọng và sẻ chia cùng nhau.

Em sinh năm 1994, quê ở Huế – nơi miền Trung dịu dàng, mộc mạc và nhiều tình cảm. Em vào Sài Gòn học tập và làm việc đã được 10 năm, sống ở Gò Vấp. Em cao 1m6, dáng người cân đối, tính cách nhẹ nhàng, sống tình cảm và biết quan tâm đến người khác.

Em không có nhiều sở thích: thi thoảng đi du lịch, leo núi để hòa mình với thiên nhiên, hoặc cuối tuần đánh cầu lông cho thư giãn. Em không thích ồn ào, nhưng cũng không quá khép kín, chỉ là em trân trọng những gì đang có ở hiện tại.

Công việc hiện tại ổn định, cuộc sống khá yên bình, bạn bè cũng có vài người thân thiết, nhưng trong lòng vẫn thấy thiếu một người có thể cùng mình chia sẻ những điều giản dị mỗi ngày. Do đó, em viết những dòng này với mong muốn tìm được mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài và cùng nhau xây dựng một gia đình.

Về chuyện tình cảm, em chưa từng quen ai. Một phần vì môi trường làm việc chủ yếu là người lớn tuổi, phần còn lại có lẽ do em luôn chờ đợi một mối quan hệ đủ chân thành và nghiêm túc. Em không đặt nặng ngoại hình, điều em trân trọng hơn là một người có tính cách nhẹ nhàng, không gia trưởng, biết chia sẻ và sẵn sàng lắng nghe. Em tin rằng một mối quan hệ bền vững không đến từ sự hoàn hảo, mà đến từ sự tử tế, tôn trọng và sẻ chia cùng nhau.

Nếu anh cũng đang tìm kiếm một người đồng hành để cùng nhau đi qua những tháng năm bình yên và tươi đẹp, em hy vọng chúng ta có thể cho nhau cơ hội để bắt đầu điều gì đó thật đẹp.

Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc những dòng này. Chúc anh luôn an yên, nếu thấy có sự đồng điệu nào đó, hy vọng mình sẽ có dịp được lắng nghe nhau nhiều hơn.

