Nagpur xây dựng công viên logistics, kỳ vọng tạo 10.000 việc làm

Ấn ĐộMột dự án logistics quy mô lớn đang được triển khai tại bang Maharashtra, kỳ vọng tạo hơn 10.000 việc làm khi đi vào hoạt động.

Công viên Công nghiệp & Logistics XSIO tại Nagpur nhận tổng vốn đầu tư 5.127 crore rupee (khoảng 574 triệu USD) từ XSIO Industry, Blackstone và Sở Công nghiệp bang, vừa bước vào giai đoạn xây dựng.

Lễ khởi công Công viên Công nghiệp & Logistics XSIO tại Nagpur. Ảnh: The Times of India

Phát biểu tại lễ khởi công tại tuyến Samruddhi Mahamarg ở Wadhgaon, Thủ hiến Devendra Fadnavis cho biết khoản đầu tư này sẽ thúc đẩy Nagpur trở thành trung tâm logistics quan trọng. "Chính quyền cam kết cung cấp hạ tầng đạt chuẩn quốc tế để doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa hiệu quả và giảm chi phí", ông nói. "Với XSIO, Nagpur sẽ có thêm động lực để vươn lên thành trung tâm logistics của cả nước".

Ông Fadnavis cho biết dự án phù hợp với chiến lược logistics của bang, hướng đến giảm chi phí vận tải và tăng cường các hành lang công nghiệp. Giai đoạn một có tổng mức đầu tư 700 crore rupee (khoảng 78,4 triệu USD), trong khi giai đoạn hai vừa khởi động quy mô hơn 420.000 m2 với vốn 1.100 crore rupee (hơn 123 triệu USD). Theo ông, vị trí Zero Mile của Nagpur đang trở lại vai trò chiến lược nhờ mạng lưới kết nối tốc độ cao phát triển.

Nhà lãnh đạo bang cũng nhấn mạnh việc tích hợp hạ tầng logistics với công nghệ mới. "Chúng tôi kết hợp logistics với blockchain để tạo chuyển đổi tích cực cho ngành", ông cho biết.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện chính quyền, nghị sĩ bang cùng lãnh đạo XSIO và Blackstone. Các đơn vị đầu tư đánh giá công viên sẽ thúc đẩy phát triển kho bãi, công nghiệp phụ trợ và hệ sinh thái chuỗi cung ứng quanh Nagpur.

Thỏa thuận đầu tư bao gồm nhiều dự án cấp quận, đưa liên danh XSIO - Blackstone trở thành một trong những nhà đầu tư tư nhân lớn nhất vào hạ tầng logistics của Maharashtra. Giới chức cho biết số việc làm tạo ra có thể tăng thêm khi dự án mở rộng các giai đoạn sau.

Thế Đan (theo The Times of India)