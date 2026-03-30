Mỹ xây tổ hợp quân sự ngầm dưới phòng khiêu vũ Nhà Trắng

Tổng thống Trump nói quân đội Mỹ đang xây dựng công trình ngầm bên dưới phòng khiêu vũ, trong dự án cải tạo Cánh Đông của Nhà Trắng.

"Quân đội đang xây dựng một tổ hợp khổng lồ bên dưới phòng khiêu vũ. Dự án này đang tiến triển rất tốt, chính xác là đang đi trước tiến độ. Tất cả là một thể thống nhất. Phòng khiêu vũ về cơ bản trở thành mái che cho công trình ngầm", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ngày 29/3 trên chuyên cơ Không lực Một.

Tổng thống Mỹ nói kế hoạch xây dựng công trình quân sự ngầm này chỉ mới lộ thông tin gần đây "do một vụ kiện ngớ ngẩn". Ông tiết lộ tổ hợp sẽ đi kèm các biện pháp an ninh hiện đại.

Bản thân phòng khiêu vũ cũng sẽ được trang bị nhiều nâng cấp an ninh, với vật liệu gia cố và thiết kế chống lại các mối đe dọa thế hệ mới.

"Chúng ta sẽ có kính chống đạn, mái và trần nhà chống drone. Mọi thứ đều chống drone và chống đạn. Đáng tiếc là chúng ta đang sống trong thời đại mà điều đó là cần thiết", ông nói.

Cần cẩu hạng nặng được triển khai tại Nhà Trắng để xây dựng phòng khiêu vũ ở Cánh Đông tòa nhà ngày 23/3. Ảnh: AP

Tháng 10/2025, ông Trump đã cho phá dỡ gần như toàn bộ Cánh Đông của Nhà Trắng để xây dựng phòng khiêu vũ quy mô lớn, phục vụ các buổi chiêu đãi quan khách và quốc yến. Dự án được triển khai mà không trải qua các quy trình thẩm định phức tạp thường áp dụng với các thay đổi kiến trúc tại Washington.

Đây là một trong những hạng mục cải tạo tham vọng nhất tại Nhà Trắng trong hơn một thế kỷ. Quá trình thi công đã tăng quy mô đáng kể, với ngân sách do tư nhân tài trợ tăng từ 200 triệu USD lên 400 triệu USD.

Tổng thống Trump nhấn mạnh dự án không sử dụng ngân sách liên bang. "Không có một đồng tiền nào của chính phủ được dùng cho phòng khiêu vũ", ông nói, thêm rằng toàn bộ kinh phí đến từ cá nhân ông và các nhà tài trợ.

Trước đây, các chính quyền Mỹ thường phải dựng lều ngoài trời để tổ chức sự kiện quy mô lớn, do phòng ăn tại Cánh Đông chỉ có khoảng 200 chỗ ngồi. Chính quyền Trump khẳng định phòng khiêu vũ được thiết kế hài hòa với kiến trúc và quy mô của Nhà Trắng, coi đây là công trình tôn vinh tòa nhà lịch sử này.

Thanh Danh (Theo AFP, Fox)