Mỹ tuyên bố đánh chặn 15 UAV tự sát trên Biển Đỏ

Hải quân Mỹ đánh chặn đợt tập kích quy mô lớn bằng UAV tự sát trên Biển Đỏ và Vịnh Aden, tấn công phá hủy hai bệ phóng tên lửa tại Yemen.

Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM), chịu trách nhiệm tác chiến khu vực Trung Đông và Trung Á, ngày 9/3 thông báo lực lượng Mỹ cùng đồng minh tuần tra trên Biển Đỏ đã chặn đứng "đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Houthi", diễn ra vào rạng sáng cùng ngày trên Biển Đỏ và Vịnh Aden.

CENTCOM cùng liên quân nhận định vũ khí Houthi sử dụng là UAV tấn công một chiều (OWA), tức UAV tự sát. Liên quân nhận định những vật thể này là "mối đe dọa cấp bách" đối với tàu hàng, hải quân Mỹ và tàu liên quân trong khu vực.

"Tàu và máy bay của hải quân Mỹ cùng với tàu và máy bay thuộc liên quân đã bắn hạ toàn bộ 15 UAV OWA. Đây là hành động bảo vệ tự do hàng hải và đảm bảo an toàn, an ninh cho tuyến hàng hải quốc tế", CENTCOM nhấn mạnh.

Khu trục hạm USS Carney của Mỹ di chuyển trên Đại Tây Dương tháng 3/2023. Ảnh: US Navy

Sau đợt đánh chặn này, hải quân Mỹ tiếp tục tập kích vào lãnh thổ Yemen, trong khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát, và phá hủy hai bệ phóng tên lửa diệt hạm cơ động của đối phương.

CENTCOM khẳng định đây là hành động "tập kích tự vệ", sau khi Houthi khuya qua phóng hai tên lửa đạn đạo diệt hạm vào Vịnh Aden, nhắm vào tàu hàng M/V Propel Fortune.

Tàu này mang cờ Singapore, do đảo quốc Đông Nam Á sở hữu và vận hành toàn diện. Tên lửa trượt mục tiêu và không gây ra thương vong hay thiệt hại nào cho tàu M/V Propel Fortune.

Các vụ tập kích Biển Đỏ của lực lượng Houthi đang ngày càng quyết liệt trong thời gian gần đây, gây lo ngại nghiêm trọng về an toàn hàng hải.

Tàu hàng True Confidence, treo cờ Barbados, bị Houthi tập kích tên lửa hôm 6/3 ở khu vực Biển Đỏ ngoài khơi cảng Aden, Yemen. Vụ tấn công khiến một thủy thủ Việt Nam và hai thủy thủ Philippines thiệt mạng, ít nhất hai thủy thủ bị thương.

Một số địa điểm trong khu vực Houthi kiểm soát. Đồ họa: AFP

Đây là lần đầu tiên ghi nhận thương vong của các thành viên thủy thủ đoàn kể từ khi Houthi gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ, lấy danh nghĩa là gây sức ép cho Israel ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas ở Dải Gaza. Hamas là đồng minh của Houthi trong trục kháng chiến chống Tel Aviv ở Trung Đông, do Iran dẫn đầu.

Tháng trước, thủy thủ đoàn của tàu Rubymar phải bỏ tàu sau khi bị Houthi tấn công. Vụ tập kích khiến con tàu chở phân bón và nhiên liệu bị chìm, làm tăng thêm lo ngại về thảm họa môi trường.

Liên đoàn Người lao động Vận tải Quốc tế (ITF) ra tuyên bố hôm 7/3 kêu gọi tàu hàng cân nhắc lịch trình, ngừng đi qua Biển Đỏ vì những vụ tập kích của Houthi trên Vịnh Aden.

Thanh Danh (Theo Reuters)