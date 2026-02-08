Mỹ tuyên án 'gã quái vật' bỏ mặc gần 200 thi thể nằm chất đống

Chủ nhà tang lễ Jon Hallford bị tuyên 40 năm tù vì thu tiền hỏa táng nhưng bỏ mặc 189 thi thể chất đống trong kho rồi trao tro cốt giả cho gia đình.

Thẩm phán Eric Bentley ngày 7/2 tuyên án 40 năm tù với Jon Hallford, 46 tuổi, chủ sở hữu nhà tang lễ Trở về Tự nhiên ở thị trấn Penrose, bang Colorado. Thẩm phán Bentley tuyên bố Hallford gây ra nỗi đau "không thể diễn tả và không thể cảm thông" cho gia đình các nạn nhân.

"Tôi luôn tin rằng mỗi chúng ta, mỗi con người, về cơ bản đều có tâm địa tốt, nhưng chúng ta sống trong một thế giới thử thách niềm tin đó mỗi ngày; và tội ác của bị cáo đang thử thách chính niềm tin đó", thẩm phán Bentley nói.

Jon Hallford (trái) và vợ cũ, Carie Hallford, bị buộc tội bỏ mặc 189 thi thể. Ảnh: AP

Jon Hallford và vợ cũ, Carie Hallford, đồng sở hữu nhà tang lễ Trở về Tự nhiên, thường xuyên quảng bá về dịch vụ "mai táng xanh" và hỏa táng. Họ nhận tiền từ các gia đình để hỏa táng 189 thi thể, nhưng thay vì đưa vào lò thiêu tốn kém chi phí, hai vợ chồng chất đống những thi thể này trong một tòa nhà ở thị trấn Penrose từ năm 2019 đến năm 2023.

Cư dân xung quanh báo cáo mùi hôi thối bốc ra từ đây, khiến giới chức mở cuộc điều tra. Cảnh sát phát hiện bên trong nhà kho chứa đầy thi thể nằm chất chồng, bao gồm cả người lớn, trẻ sơ sinh và thai nhi mà không có bất cứ biện pháp bảo quản nào.

Các nhà điều tra đã phải xác minh danh tính các thi thể suốt nhiều tháng qua bằng biện pháp lấy dấu vân tay và xét nghiệm ADN. Họ xác định Hallford đã trao cho các gia đình lọ "tro cốt" giả, bên trong chứa hỗn hợp bê tông khô, để đánh lừa họ.

Trong phiên tòa, gia đình các nạn nhân gọi Hallford là "gã quái vật" và đề nghị thẩm phán tuyên án tối đa 50 năm tù. Họ cho biết liên tục gặp ác mộng kể từ khi biết chuyện đã xảy ra với người thân.

Hallford xin lỗi trước khi bị tuyên án và bày tỏ sẽ hối hận về hành động của mình trong suốt quãng đời còn lại. "Tôi đã có rất nhiều cơ hội để dừng mọi chuyện lại nhưng tôi đã không làm thế", ông ta nói. "Sai lầm của tôi sẽ còn ám ảnh cả một thế hệ. Mọi việc tôi làm đều sai trái".

Luật sư của Hallford lập luận thân chủ không phạm tội bạo lực và chưa có tiền án, đề nghị mức án 30 năm tù nhưng không thành công. Carie Hallford dự kiến bị tuyên án vào ngày 24/4, đối mặt với mức án từ 25 đến 35 năm tù.

Các nhà điều tra tại hiện trường nhà tang lễ Trở về Tự nhiên ở thị trấn Penrose, bang Colorado, ngày 7/10/2023. Ảnh: AP

Trong những năm lưu trữ xác chết, vợ chồng Hallford đã chi tiêu rất xa hoa như mua một chiếc GMC Yukon và một chiếc Infiniti trị giá hơn 120.000 USD, đầu tư 31.000 USD tiền điện tử, mua sắm hàng hiệu.

"Đây là tội ác do lòng tham thúc đẩy", công tố viên Shelby Crow nói, cho hay số tiền hai người này chi cho đồ xa xỉ đủ để trang trải chi phí hỏa táng cho tất cả nạn nhân nhiều lần.

Vợ chồng Hallford cũng nhận tội lừa đảo chiếm đoạt gần 900.000 USD tiền hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trong đại dịch Covid-19. Jon Hallford đã bị kết án 20 năm tù trong vụ án này, còn Carie Hallford chưa bị tuyên án. Án tù vì ngược đãi thi thể sẽ được thi hành song song với án lừa đảo liên bang.

