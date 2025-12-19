Mỹ truy quét băng đảng mafia khét tiếng California

Mỹ16 thành viên băng đảng đường phố tại San Gabriel bị bắt với các cáo buộc buôn bán ma túy, bắt cóc, trong chiến dịch truy quét tổ chức mafia khét tiếng.

Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ Mỹ (ATF) cho biết chiến dịch truy quét băng đảng tội phạm đường phố Puente-13, hoạt động chủ yếu trên địa bàn thành phố La Puente ở thung lũng San Gabriel, bang California, bắt đầu từ khoảng 4h sáng 18/12, với các cuộc khám xét được tiến hành tại hơn 20 địa điểm.

Giới chức liên bang và địa phương đã bắt 16 nghi phạm, tịch thu 76 khẩu súng, trong đó có 14 súng trường, cùng hàng nghìn viên đạn. Khoảng 4,5 kg methamphetamine, hàng nghìn viên thuốc fentanyl và carfentanil, bột fentanyl, 9.500 USD tiền mặt cùng nhiều tài sản bị đánh cắp cũng được phát hiện.

Băng nhóm này được coi là một nhánh của mạng lưới tội phạm khét tiếng Mexican Mafia, kiểm soát hoạt động buôn bán ma túy trong khu vực và dùng bạo lực để duy trì quyền lực.

Puente-13 bị cáo buộc tổ chức một vụ bắt cóc, hai vụ nổ súng, mua bán trái phép súng và vận chuyển nhiều loại ma túy, trong đó có methamphetamine, cocaine, fentanyl và carfentanil. Carfentanil được mô tả là một loại thuốc giảm đau tổng hợp có mức độ gây nghiện và nguy hiểm cao, mạnh gấp 100 lần fentanyl.

Ông Kenny Cooper, chỉ huy ATF khu vực Los Angeles, cho biết chiến dịch là kết quả của cuộc điều tra kéo dài gần ba năm. Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles Robert Luna nhận định chiến dịch đã loại bỏ một lượng lớn súng đạn và ma túy khỏi đường phố, đồng thời đưa nhiều thành viên băng đảng nguy hiểm ra trước công lý.

Con số 13 trong tên băng nhóm Puente-13 thể hiện mối liên hệ của nhóm này với Mexican Mafia, do chữ M là chữ cái thứ 13 trong bảng chữ cái Latin. Các thủ lĩnh Mexican Mafia còn thu một phần lợi nhuận từ hoạt động buôn bán ma túy và vũ khí của thành viên Puente-13 dưới hình thức "thuế".

Theo giới chức Mỹ, Mexican Mafia hình thành trong hệ thống nhà tù nhằm kiểm soát và chỉ đạo hoạt động của các băng nhóm đường phố người Mỹ Latin tại miền nam California. Các thủ lĩnh Mexican Mafia ra lệnh cho những băng nhóm trực thuộc, trong đó có cả yêu cầu ám sát thành viên băng đảng đối thủ.

Mặc dù mang tên gọi "Mexican Mafia", tổ chức này không có nguồn gốc từ Mexico và hình thành, phát triển hoàn toàn trong hệ thống nhà tù của Mỹ. Theo các cơ quan thực thi pháp luật, Mexican Mafia được đánh giá là băng đảng nguy hiểm và quyền lực nhất trong hệ thống nhà tù bang California, có khoảng 350-500 thành viên chính thức, hàng nghìn sát thủ và cộng sự hoạt động trong các trại giam, cùng khoảng hơn 50.000 tay chân trung thành hoạt động bên ngoài.

Thanh Danh (Theo ABC, LA Times)