Mỹ triển khai xuồng không người lái trong xung đột với Iran

Quân đội Mỹ lần đầu xác nhận sử dụng xuồng không người lái trong khuôn khổ chiến dịch tập kích Iran.

Hãng thông tấn Reuters ngày 26/3 dẫn lời đại tá Tim Hawkins, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thuộc quân đội Mỹ, cho biết Phương tiện Trinh sát Tự hành Toàn cầu đã được sử dụng cho nhiệm vụ tuần tra trong khuôn khổ chiến dịch tấn công Iran.

Đây là lần đầu tiên Mỹ xác nhận đã sử dụng loại khí tài này trong xung đột. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ triển khai phương tiện này cho nhiệm vụ tấn công.

Phương tiện Trinh sát Tự hành Toàn cầu (GARC) là xuồng không người lái do công ty BlackSea có trụ sở tại bang Maryland sản xuất. Mỗi chiếc có chiều dài gần 5 m, tốc độ hành trình 40 km/h và tầm hoạt động gần 3.000 km nếu di chuyển với tốc độ tiết kiệm 9 km/h.

Xuồng GARC di chuyển trong cuộc diễn tập ở Ustka, Ba Lan hồi tháng 6/2025. Video: US Navy

"Lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng các hệ thống không người lái ở Trung Đông, trong đó có phương tiện hoạt động trên mặt nước như GARC. Thiết bị này đã hoạt động hơn 450 giờ, di chuyển tổng cộng 4.075 km trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra hàng hải để hỗ trợ chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng", ông Hawkins cho hay.

Quan chức CENTCOM từ chối nêu tên các hệ thống không người lái khác đang triển khai ở Trung Đông. Công ty BlackSea cũng từ chối đưa ra bình luận.

Xuồng không người lái bắt đầu nổi lên trong những năm gần đây, sau khi giúp Ukraine đạt thành công quan trọng về mặt quân sự trên biển Đen. Chúng đã uy hiếp Hạm đội biển Đen hải quân Nga, phá hủy một số chiến hạm và hạn chế hoạt động của nhiều tàu khác, giúp Ukraine duy trì tuyến giao thương hàng hải đến châu Âu.

Iran cũng ít nhất hai lần sử dụng xuồng không người lái để tập kích tàu dầu tại vùng Vịnh kể từ khi xung đột bùng phát.

Washington đang nỗ lực xây dựng lực lượng thiết bị không người lái hoạt động trên hoặc dưới mặt nước, để sử dụng như phương án thay thế giá rẻ cho tàu mặt nước và tàu ngầm.

Tuy nhiên, dự án này đã bị chậm tiến độ và gặp các trở ngại như vấn đề kỹ thuật, lo ngại về chi phí và trục trặc trong quá trình thử nghiệm. Reuters năm ngoái cho biết GARC đã mắc phải nhiều vấn đề về hiệu suất và an toàn, trong đó có vụ va chạm tốc độ cao với một xuồng khác trong thử nghiệm.

Xuồng GARC của hải quân Mỹ di chuyển tại ngoài khơi bang Nam Carolina hồi tháng 4/2025. Ảnh: US Navy

Theo nguồn thạo tin của Reuters, xuồng GARC đã mất khả năng hoạt động trong một cuộc thử nghiệm thất bại diễn ra gần đây ở Trung Đông.

Ông Hawkins từ chối bình luận về những sự cố trong quá trình thử nghiệm. "GARC là năng lực mới nổi thuộc đội phương tiện không người lái mặt nước do Hạm đội 5 vận hành, nhằm nâng cao khả năng nhận thức tình hình tại các vùng biển trên khu vực", quan chức này cho hay.

Phạm Giang (Theo Reuters)