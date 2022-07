Mỹ treo thưởng 10 triệu USD tìm thông tin Nga can thiệp bầu cử

Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng lên tới 10 triệu USD cho thông tin liên quan cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

"Bộ đang tìm kiếm thông tin về Công ty Nghiên cứu Internet (IRA), Yevgeny Viktorovic Prigozhin, và các thực thể Nga liên quan đến can thiệp bầu cử Mỹ", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 28/7. Năm 2016, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton và trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Washington mô tả việc treo thưởng nằm trong "các nỗ lực bao quát hơn nhằm đảm bảo an ninh và tính toàn vẹn cho các cuộc bầu cử, ngăn sự can thiệp từ bên ngoài".

Doanh nhân Yevgeny Prigozhin bên lề một cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ở ngoại ô thành phố St. Petersburg, Nga, ngày 9/8/2016. Ảnh: AP.

Prigozhin là doanh nhân Nga giàu có, được cho là tài trợ tiền cho IRA và có liên hệ với Tổng thống Vladimir Putin. IRA, Prigozhin và 12 người Nga khác bị Mỹ truy tố năm 2018, trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cáo buộc ông Trump thông đồng với Moskva để đắc cử. Động thái này chủ yếu mang tính biểu tượng và chưa cá nhân hay thực thể nào bị xét xử.

IRA, trụ sở ở thành phố St. Petersburg, Nga, bị tình báo Mỹ cáo buộc là giữ vai trò trung tâm trong nỗ lực của Moskva nhằm tác động đến bầu cử Mỹ năm 2016. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng công ty bắt đầu can thiệp hệ thống chính trị Mỹ sớm nhất từ năm 2014 và đánh giá mục tiêu của IRA là "gieo rắc sự bất hòa".

Các công tố viên Mỹ cáo buộc IRA đăng lên mạng xã hội hàng loạt thông tin sai sự thật và thuyết âm mưu nhằm lợi dụng sự chia rẽ tại Mỹ. Họ mô tả IRA được Điện Kremlin hậu thuẫn và các nhân viên giả làm người Mỹ khi lan truyền thông tin.

Chính phủ Nga nhiều lần bác cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ. Tổng thống Putin đã nhấn mạnh cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử là vấn đề nội bộ của Mỹ, không được phép ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước. Ông Trump cũng nhiều lần chỉ trích quá trình điều tra của Mueller là cuộc "săn phù thủy chính trị" và kiên quyết phủ nhận sự liên quan giữa chiến dịch tranh cử của ông với Nga.

Tháng 4/2019, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ khi đó là William Barr công bố kết quả sau hai năm điều tra của ông Mueller, kết luận ông Trump không thông đồng với Nga và không cản trở quá trình điều tra. Tuy nhiên, báo cáo vẫn liệt kê các hoạt động của Nga như tấn công hệ thống máy tính, đánh cắp tài liệu và thư điện tử nằm trong chiến dịch tranh cử của bà Clinton và đảng Dân chủ, cho rằng Moskva tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ.

Quân hệ song phương giữa Moskva và Washington những năm gần đây ngày càng căng thẳng do các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và loạt lệnh trừng phạt Nga do Mỹ dẫn dắt.

Như Tâm (Theo Reuters, AP)