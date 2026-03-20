Mỹ thu hồi gần 90.000 chai thuốc hạ sốt trẻ em

Gần 90.000 chai thuốc ibuprofen dành cho trẻ em có hạn sử dụng đến hết tháng 1/2027, đang được thu hồi do nghi ngờ chứa dị vật.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho hay công ty Strides Pharma, trụ sở chính tại Ấn Độ, đang tiến hành thu hồi khoảng 89.592 chai siro hạ sốt, giảm đau Children’s Ibuprofen Oral Suspension nồng độ 100 mg/5ml. Lô hàng này được sản xuất cho đơn vị phân phối Taro Pharmaceuticals USA và được cung ứng rộng khắp thị trường Mỹ, theo Fox Business ngày 19/3.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng có quy cách đóng gói chai 4 ounce (khoảng 118 ml), số lô 7261973A và 7261974A, hạn sử dụng ngày 31/1/2027. Sản phẩm của Taro có thể được bán dưới dạng thuốc gốc (generic) hoặc dưới tên các thương hiệu và nhãn hàng riêng của các hệ thống bán lẻ.

Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi cơ quan chức năng nhận được nhiều phản ánh từ người tiêu dùng về việc xuất hiện các khối dạng gel và hạt đen lạ bên trong dung dịch thuốc.

Ảnh minh họa: Kernodle Clinic

FDA phân loại vụ việc này vào Nhóm II, mức độ cảnh báo dành cho sản phẩm vi phạm có thể gây ra các hậu quả xấu tạm thời cho sức khỏe hoặc có thể phục hồi bằng y khoa. Xác suất xảy ra biến chứng nghiêm trọng được đánh giá thấp, song FDA lưu ý các dị vật trong thuốc lỏng có thể gây nguy cơ hóc hoặc nghẹn cho trẻ nhỏ khi sử dụng.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân xuất hiện của các tạp chất này, cũng như số lượng chính xác các chai thuốc bị nhiễm bẩn và mức độ nguy hại cụ thể của chúng. Đến nay, chưa có báo cáo nào về trường hợp thương vong hay đổ bệnh liên quan đến lô thuốc trên.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng đã mua sản phẩm thuộc diện thu hồi cần ngừng sử dụng ngay lập tức. Trong trường hợp trẻ đã uống phải loại thuốc này và có biểu hiện bất thường, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời.

Đây không phải là vụ thu hồi thuốc giảm đau, hạ sốt quy mô lớn duy nhất trong thời gian gần đây. Vào tháng 12 vừa qua, công ty Gold Star Distribution cũng phải thu hồi hàng loạt sản phẩm hạ sốt và trị cảm cúm như DayQuil, Tylenol, Motrin, Advil... sau khi FDA phát hiện bằng chứng về sự hiện diện của phân, nước tiểu chuột và chất thải từ chim tại cơ sở lưu kho ở Minneapolis.

Bình Minh (Theo Fox Business, Today)