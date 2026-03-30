Mỹ thu hồi 10 triệu bàn chải vỉ nướng vì nguy cơ hóc sợi kim loại

Mỹ thu hồi hơn 10 triệu bàn chải vệ sinh vỉ nướng, xác định lông kim loại trên những sản phẩm này có thể bong, khiến người dùng vô tình nuốt phải.

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ tuần trước thông báo Nexgrill, đơn vị sản xuất những loại bàn chải vệ sinh này, đang thu hồi tổng cộng 10,2 triệu sản phẩm. Đây là dụng cụ cầm tay để làm sạch các mảng bám, mỡ thừa và thức ăn cháy khét trên vỉ nướng trước khi đặt miếng thịt mới lên.

Giới chức liên bang tuần trước ghi nhận ít nhất 5 khách hàng phải đến bệnh viện để lấy các sợi lông kim loại mắc trong đường tiêu hóa, cổ họng. Nexgrill cho biết có ít nhất 68 trường hợp lông kim loại bong khỏi bàn chải.

Nexgrill khuyến cáo khách hàng ngừng sử dụng những loại bàn chải của công ty, có cán bằng nhựa đen hoặc cán gỗ. Các sản phẩm này đã được bán trực tuyến và các cửa hàng Home Depot kể từ năm 2015.

Bác sĩ David Chang, giáo sư phẫu thuật đầu cổ tại Đại học Missouri, cho biết các sợi lông này thường mắc lại trong khoang miệng bệnh nhân. Nếu bị nuốt xuống, chúng có thể găm vào cổ họng hoặc lớp niêm mạc dạ dày.

Ba loại bàn chải vệ sinh vỉ nướng thuộc diện thu hồi của Nexgrill. Ảnh: CBS News

Nếu người bệnh không nhận ra mình đã nuốt phải sợi kim loại, tổn thương có thể âm thầm kéo dài một thời gian cho đến khi biểu hiện thành đau bụng.

Bác sĩ cấp cứu Robert Glatter tại New York cho biết những sợi lông kim loại này rất nhỏ và khó nhìn thấy. Chúng khó phát hiện, nhiều trường hợp phải chụp CT mới có thể chẩn đoán chính xác.

"Trong trường hợp nghiêm trọng nhất, chúng có thể đâm thủng ruột, buộc bệnh nhân phải phẫu thuật cấp cứu", ông Glatter nói.

Đây là vụ thu hồi bàn chải vệ sinh vỉ nướng quy mô lớn thứ hai trong thời gian gần đây. Cuối tháng 2, Weber cũng đã thu hồi 3 triệu bàn chải lông kim loại do nguy cơ nuốt phải tương tự.

Nexgrill cho biết sẽ hoàn tiền cho khách hàng bằng thẻ quà tặng trị giá 5-15 USD, tương ứng với giá bán của các bàn chải nằm trong diện thu hồi.

Đức Trung (Theo Washington Post, AP, USA Today)