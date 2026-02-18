Mỹ thay đổi màu sơn cho chuyên cơ Không lực Một

Không quân Mỹ thông báo triển khai thiết kế màu sơn mới cho đội bay cấp cao, bao gồm cả chuyên cơ Không lực Một, với 4 màu đỏ, trắng, xanh dương đậm và vàng.

Thiết kế với này sẽ được áp dụng cho chương trình VC-25B, mã định danh cho dòng Boeing 747-8I, mẫu máy bay sẽ giữ vai trò Không lực Một, chuyên cơ phục vụ Tổng thống Mỹ, theo Không quân Mỹ.

4 phi cơ Boeing 757-200 nhỏ hơn, với mã định danh C-32, dùng để chở Phó tổng thống và các quan chức Mỹ cấp cao, cũng được thay đổi màu sơn khi bảo dưỡng định kỳ.

"Chiếc C-32 đầu tiên đã hoàn tất sơn lại và dự kiến được bàn giao cho Không quân trong vài tháng tới", phát ngôn viên Không quân Mỹ xác nhận với CNN.

Chuyên cơ Không lực Một với hai màu trắng và xanh dương tại Los Angeles, California, hôm 24/1. Ảnh: Reuters

Thiết kế mới thay đổi đáng kể so với hai màu sơn trắng và xanh dương vốn có từ thời tổng thống John F. Kennedy. Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu 2017-2021 từng đề xuất thay đổi màu Không lực Một sang đỏ, trắng và xanh dương.

Phương án màu này bị hủy bỏ năm 2022, sau khi Không quân xác định các màu tối có thể khiến thân máy bay hấp thụ nhiều nhiệt hơn dưới ánh nắng mặt trời, làm tăng nhiệt độ phi cơ, có thể phát sinh vấn đề ngoài ý muốn.

Không quân Mỹ không nêu rõ thiết kế 4 màu mới sẽ khắc phục các lo ngại về vấn đề hấp thụ nhiệt như thế nào.

Chương trình Không lực Một bị trì hoãn nhiều lần và đội chi phí từ khi Boeing ký hợp đồng trọn gói trị giá 3,9 tỷ USD vào năm 2018 để bàn giao hai chiếc 747-8 cải hoán thay thế phi đội hiện tại. Theo kế hoạch, chiếc VC-25B đầu tiên dự kiến được bàn giao vào giữa năm 2028, thời điểm ông Trump sắp kết thúc nhiệm kỳ hai.

Không quân Mỹ tháng 12/2025 mua thêm hai chiếc 747-8 đã qua sử dụng với giá 400 triệu USD, nhằm phục vụ huấn luyện phi hành đoàn và bảo đảm nguồn phụ tùng trước khi chuyển đổi.

Như Tâm (Theo Reuters, CNN)