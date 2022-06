Mỹ thất bại khi thiếu VĐV bất tỉnh dưới nước

HungaryVắng VĐV bất tỉnh dưới nước Anita Alvarez, đội bơi nghệ thuật Mỹ chỉ đứng thứ chín ở chung kết nội dung đồng đội tự do tại giải vô địch thế giới ngày 25/6.

Alvarez xuất hiện ở khu vực thi đấu để chúc mừng các đồng đội sau phần thi chung kết. Vắng cô, tuyển Mỹ phải sử dụng một VĐV dự bị chưa từng thi đấu trước đó. Cường quốc bơi thế giới chỉ đứng thứ chín chung cuộc dù được đánh giá có thể tranh HC đồng. Ở nội dung này, Trung Quốc đoạt HC vàng với 96,7 điểm, Ukraine đoạt HC bạc (95 điểm), còn Nhật Bản nhận HC đồng (93,1333 điểm).

Alvarez (áo trắng) chúc mừng các đồng đội sau phần thi cuối hôm 25/6. Ảnh: Bay Street

"Chúng tôi đã chứng minh việc Anita bị cấm thi đấu không ngăn được ý chí của toàn đội", HLV Andrea Fuentes trả lời phỏng vấn sau phần thi chỉ đạt 87,4667 điểm của đội bơi Mỹ. "Điều quan trọng là cả đội đã nỗ lực. Đây không phải thất bại vì chúng tôi đã mất Anita chỉ một tiếng rưỡi trước giờ thi đấu. Chúng tôi phải sắp xếp lại mọi thứ dù trước đó tập cùng Anita. Tôi nghĩ toàn đội đã làm rất tốt dù không có cô ấy".

Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA) quyết định cấm Alvarez bơi, ít giờ trước phần thi chung kết đồng đội tự do tại giải vô địch thế giới ở Budapest ngày 25/6. Alvarez là trụ cột đội bơi Mỹ, từng được bầu là VĐV bơi nghệ thuật hay nhất Mỹ năm 2021. Hôm 22/6 Alvarez bất tỉnh khi đang thi chung kết cá nhân tự do. Cô may mắn sống sót nhờ HLV Fuentes kịp lặn xuống đáy bể kéo lên. VĐV gốc Mexico được hồi sức cấp cứu và tỉnh lại ngay sau đó.

Bác sĩ của FINA cho rằng Alvarez là kiểu VĐV nhạy cảm với sự thay đổi nồng độ oxy và carbon dioxide, dẫn tới nguy cơ ngất xỉu dưới nước cao hơn các đồng nghiệp. VĐV 25 tuổi trước đó bất tỉnh ở vòng loại Olympic tại Barcelona năm ngoái. Mẹ Alvarez cũng tiết lộ con gái từng ngất một lần khác, không phải lúc thi đấu.

Giải bơi vô địch thế giới còn diễn ra tới 3/7, nhưng các nội dung bơi nghệ thuật khép lại vào 25/6. Mỹ không giành HC nào ở nhóm nội dung này, nhưng vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp nhờ các nội dung khác với 15 HC vàng, bỏ xa đội thứ hai là Australia chín HC vàng.

Vy Anh (theo Sun)