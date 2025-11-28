Mỹ rà soát lại toàn bộ thẻ xanh cấp cho người nhập cư từ 19 nước

Chính quyền Trump rà soát toàn bộ thẻ xanh đã cấp cho người đến từ 19 nước "đáng quan ngại", sau vụ lính vệ binh bị người nhập cư bắn chết giữa Washington.

Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) Joseph Edlow ngày 27/11 cho biết ông được Tổng thống Donald Trump chỉ đạo "tiến hành rà soát quy mô lớn, nghiêm ngặt đối với thẻ xanh của mọi công dân nước ngoài đến từ các nước thuộc diện đáng quan ngại".

USCIS dẫn một sắc lệnh được Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 6 để xác định 19 quốc gia thuộc diện trên, trong đó có Afghanistan, Cuba, Iran, Venezuela và nhiều nước châu Phi.

Các nước này bị Mỹ đưa vào danh sách với cáo buộc "thiếu tiêu chuẩn thẩm tra và sàng lọc" hoặc có tỷ lệ vi phạm thị thực cao, được xem là nguy cơ an ninh hoặc đe dọa an toàn công cộng.

Edlow khẳng định bảo vệ an ninh quốc gia là ưu tiên hàng đầu, đặt mục tiêu bảo vệ người dân Mỹ khỏi hệ quả từ những chính sách định cư liều lĩnh của chính quyền tiền nhiệm. Tuy nhiên, quan chức này không nói rõ quá trình xem xét lại thẻ xanh đã cấp cho công dân 19 nước trên sẽ được tiến hành thế nào.

Cảnh sát tuần tra bên ngoài cơ sở thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tại Chicago, bang Illinois, ngày 21/11. Ảnh: AP

Quyết định rà soát được công bố sau vụ nổ súng ngày 26/11 gần Nhà Trắng, khi hai Vệ binh Quốc gia bang West Virginia bị tấn công trong lúc tuần tra. Tổng thống Trump đêm 27/11 xác nhận binh sĩ Sarah Beckstrom, 20 tuổi, đã tử vong, trong khi Andrew Wolfe, 24 tuổi, vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm được xác định là Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, quốc tịch Afghanistan, sống tại bang Washington. Lakanwal từng phục vụ 10 năm trong quân đội Afghanistan và hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm Mỹ trước khi sang nước này định cư năm 2021 theo chương trình "Chào đón Đồng minh".

Lakanwal được cấp quy chế tị nạn hồi tháng 4. Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) xác nhận nghi phạm từng làm việc với "các lực lượng đối tác của chính phủ Mỹ" tại Kandahar, Afghanistan, trước năm 2021.

Tổng thống Trump lên án vụ tấn công là hành động khủng bố, đồng thời tuyên bố điều thêm Vệ binh Quốc gia đến thủ đô để siết chặt an ninh. Chính phủ Mỹ cũng ngừng toàn bộ hồ sơ nhập cư liên quan tới công dân Afghanistan vô thời hạn, đồng thời yêu cầu rà soát tất cả hồ sơ tị nạn đã được chấp thuận dưới thời cựu tổng thống Joe Biden.

Thanh Danh (Theo BBC, USA Today, NBC)