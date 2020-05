Mỹ nói WHO loại Đài Loan khiến nhiều người chết vì Covid-19

Nhiều người chết do Covid-19 bởi WHO loại Đài Loan và không cho hòn đảo chia sẻ thông tin, thực tiễn, theo một ủy ban của chính phủ Mỹ.

Trong báo cáo được công bố hôm 12/5, Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung của quốc hội Mỹ nói rằng việc Đài Loan bị loại khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã góp phần vào sự chậm trễ nghiêm trọng trong việc tiếp nhận kịp thời và hướng dẫn chính xác cho các thành viên WHO trong giai đoạn đầu đại dịch Covid-19 bùng phát.

"Nếu WHO cho phép các chuyên gia y tế Đài Loan chia sẻ thông tin và thực tiễn tốt nhất vào đầu tháng 1, các chính phủ trên khắp thế giới có thể tiếp cận thông tin hoàn chỉnh hơn để xác lập chính sách y tế công cộng của họ", báo cáo cho hay.

Đài Loan nói rằng Trung Quốc và WHO có mục đích chính trị khi loại hòn đảo khỏi những cuộc họp quan trọng của tổ chức. Một trong những khiếu nại chính của Đài Loan là WHO phớt lờ email thông báo của họ vào cuối tháng 12 về khả năng lây nhiễm từ người sang người. WHO khẳng định email của Đài Loan gửi tổ chức khi đó không đề cập lây nhiễm từ người sang người.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP.

Trung Quốc xác nhận virus lây nhiễm giữa người vào ngày 20/1. Tuy nhiên 8 ngày trước đó, WHO cho biết không có bằng chứng rõ ràng về sự lây nhiễm như vậy.

"Việc WHO lấp liếm thông tin Đài Loan cung cấp và ban hành hướng dẫn chậm trễ đã làm suy yếu an ninh quốc gia của chính các nước thành viên tin tưởng vào hướng dẫn y tế công cộng của tổ chức", theo báo cáo của ủy ban Mỹ. "Nhiều người đã chết do những sai lầm này đưa ra một lời nhắc nhở bi thảm rằng sức khỏe toàn cầu bị tổn hại như thế nào bởi việc loại bỏ Đài Loan mang động cơ chính trị của WHO."

Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ, đảo Đài Loan gần đây tích cực vận động để được tham gia với tư cách quan sát viên tại Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA), cơ quan ra quyết sách của WHO, dự kiến diễn ra tuần tới.

Đài Loan tham gia WHA với tư cách quan sát viên từ năm 2009, khi quan hệ hai bờ eo biển ấm lên. Tuy nhiên, Trung Quốc đã ngăn Đài Loan tiếp tục vai trò này tại WHO từ năm 2016, sau khi bà Thái Anh Văn, người từ chối công nhận chính sách "Một Trung Quốc", được bầu làm lãnh đạo hòn đảo.

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất. Trung Quốc tuyên bố nước này đã đại diện đầy đủ cho Đài Loan trên trường quốc tế và Đài Loan chỉ có thể tham gia WHO theo chính sách "Một Trung Quốc", điều chính quyền của bà Thái Anh Văn không chấp nhận.

Đài Loan đã gặt hái thành công trong cuộc chiến chống Covid-19, chỉ ghi nhận 440 ca nhiễm và 7 ca tử vong sau khi tiến hành các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh sớm và hiệu quả. Công tác phòng chống dịch của Đài Loan được nhiều nước đánh giá cao và xem là hình mẫu.

Huyền Lê (Theo Reuters)