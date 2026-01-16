Mỹ nhân cười tươi trên bãi biển giúp bạn bắt được chữ gì?

Câu đố này không cần suy luận cao siêu, chỉ cần quan sát tinh tế và liên tưởng một chút là ra.

Thoạt nhìn bức hình này, ai cũng dễ bị "đánh lạc hướng" bởi nụ cười tươi rói của nhân vật chính và khung cảnh biển xanh mát mắt. Mọi thứ trông nhẹ nhàng, chill chill như một buổi đi dạo cuối tuần. Nhưng khoan vội ngắm lâu quá, vì đây không chỉ là ảnh đẹp mà còn là một câu đố tiếng Việt chính hiệu.

Chi tiết mũi tên đỏ chỉ thẳng vào nhân vật phía trước, trong khi phía sau lại có một bóng dáng mờ mờ đầy ẩn ý. Nhìn kỹ là thấy ngay dụng ý của người ra đề: trước - sau, rõ - mờ, gần - xa đều có "vai diễn" riêng. Gợi ý đã bật sẵn: đáp án bắt đầu bằng chữ T, số ô trống thì không nói dối đâu nha.

>> Con gì đập thì sống, không đập thì chết?

Phù hợp để chơi lúc giải lao, lướt mạng cho vui hoặc thử xem ai nhanh trí hơn trong nhóm chat. Bạn đoán ra chữ tiếng Việt nào ẩn sau nụ cười này chưa?

>> Đáp án

Mộc Trà