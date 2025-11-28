Mỹ ngừng tiếp nhận người nhập cư Afghanistan sau vụ vệ binh bị bắn

Mỹ đình chỉ tiếp nhận người nhập cư từ Afghanistan vô thời hạn sau vụ hai lính Vệ binh Quốc gia bị bắn trọng thương ở thủ đô Washington.

"Mọi thủ tục xử lý hồ sơ nhập cư liên quan công dân Afghanistan sẽ bị dừng vô thời hạn. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức, trong lúc chờ xem xét lại quy trình an ninh và thẩm tra lý lịch. Bảo vệ và đảm bảo an toàn cho đất nước, cũng như người dân Mỹ, vẫn là trọng tâm và sứ mệnh duy nhất của chúng tôi", Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS( thông báo.

Tổng thống Donald Trump cũng lệnh cho các cơ quan xem xét lại những trường hợp công dân Afghanistan nhập cảnh Mỹ từ sau khi Washington rút quân khỏi quốc gia Nam Á hồi năm 2021.

Những động thái của chính quyền Mỹ diễn ra sau khi hai lính Vệ binh Quốc gia bị bắn trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ gần Nhà Trắng. Nghi phạm cũng trúng đạn và được đưa tới bệnh viện, chưa rõ động cơ của vụ tấn công.

Ông Trump hôm 27/11 thông báo Sarah Beckstrom, một trong hai vệ binh bị trúng đạn, đã qua đời tại bệnh viện.

Giám đốc FBI Kash Patel phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington ngày 27/11. Ảnh: AFP

Nghi phạm sau đó được xác định là Rahmanaullah Lakanwal, 29 tuổi, công dân Afghanistan nhập cảnh Mỹ tháng 9/2021 dưới sự cho phép của tổng thống Joe Biden trong Chiến dịch Chào đón Đồng minh. Đây là chương trình tiếp nhận người Afghanistan phải rời bỏ đất nước sau khi Taliban lên nắm quyền tháng 8/2021.

Tổng thống Trump mô tả vụ nổ súng là "hành động khủng bố". Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cơ quan này đang điều tra sự việc với sự hỗ trợ của Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF), Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Mật vụ Mỹ và Cơ quan Phòng chống Ma túy.

Phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tối 26/11, ông Trump chỉ trích người tiền nhiệm về Chiến dịch Chào đón Đồng minh và mô tả ông Biden là "tổng thống tệ hại".

Phó tổng thống JD Vance cũng bày tỏ đồng tình với ông Trump. "Năm đó tôi từng chỉ trích ông Biden vì chính sách mở cửa chào đón những người Afghanistan chưa qua thẩm tra. Bạn bè nói tôi phân biệt chủng tộc. Đó là khoảnh khắc giúp tôi nhìn rõ bản chất của vấn đề. Những người đó lẽ ra không nên hiện diện ở đất nước chúng ta", ông cho hay.

Viện Chính sách Di trú có trụ sở tại Mỹ cho biết tính đến năm 2022, khoảng 195.000 người nhập cư Afghanistan đang sinh sống ở nước này, phần lớn tập trung tại thủ đô Washington và thành phố Sacramento, bang California.

Một ngày trước vụ nổ súng, chính quyền Trump lệnh cho USCIS "phỏng vấn lại" khoảng 200.000 người tị nạn đã nhập cảnh vào Mỹ để xác minh họ có đáp ứng "định nghĩa về người tị nạn theo Đạo luật Di trú và Quốc tịch" tại thời điểm được tiếp nhận hay không.

