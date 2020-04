Mỹ nam 22 tuổi nâng váy cho Angelababy

Trung QuốcThái Từ Khôn, ca sĩ 22 tuổi đình đám, nâng váy cho Angelababy khi cùng cô ghi hình show thực tế.

Tối 27/4, khi ghi hình show Keep Running buổi đầu tiên, Từ Khôn giúp đàn chị tránh vấp ngã vì mang giày cao gót và váy quét sàn. Hình ảnh nam ca sĩ vào top tìm kiếm, bình luận nổi bật Weibo. Hàng chục nghìn khán giả, nhất là nữ, cho biết ghen tị với Angelababy, khen Từ Khôn điển trai, lịch lãm.

Thái Từ Khôn nâng váy cho Angelababy Thái Từ Khôn, Angelababy ghi hình show thực tế. Video: Weibo.

Từ Khôn là thành viên mới của Keep Running, được nhiều người kỳ vọng là nhân tố bùng nổ ở chương trình. Anh sinh năm 1998, hoạt động nhiều lĩnh vực như ca hát, đóng phim, sáng tác nhạc. Theo Sina, Thái Từ Khôn hút fan nhờ ngoại hình sáng, khả năng vũ đạo. Gia nhập làng giải trí bốn năm, anh có gần 30 triệu fan trên Weibo, làm đại sứ của các thương hiệu quốc tế như Prada, Levi's...

Từ Khôn gây sốt với khoảnh khắc bên Angelababy. Ảnh: Weibo.

Keep Running do đài Chiết Giang sản xuất, được mua bản quyền từ show thực tế Hàn Quốc Running Man. Chương trình đòi hỏi người chơi cạnh tranh về thể lực, trí lực, ăn khách ở Trung Quốc sau ba năm phát sóng. Mùa mới gồm tám nghệ sĩ tham gia gồm Lý Thần, Angelababy, Trịnh Khải, Tống Vũ Kỳ, Sa Dật, Thái Từ Khôn, Quách Kỳ Lân, Hoàng Húc Hi.

Từ Khôn trên trường quay tối 27/4 (phải) và chân dung anh. Ảnh: Sina.

Từ khi công bố ghi hình, chương trình nhận được quan tâm của khán giả. Nhiều người cho biết phấn khích khi các show giải trí hoạt động sau quãng thời gian làng giải trí Hoa ngữ yên ắng vì Covid-19. Số khác lo ngại nguy cơ dịch bùng phát trở lại ở Trung Quốc, trong bối cảnh dịch còn nghiêm trọng trên thế giới.

Như Anh (theo Sina)