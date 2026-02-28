Mỹ nam 1,92 m gây chú ý trong 'Thỏ ơi' của Trấn Thành

Diễn viên 22 tuổi đảm nhận nam chính trong tác phẩm ra rạp dịp Tết Bính Ngọ. Anh đóng vai doanh nhân Thế Phong - chồng MC nổi tiếng Hải Linh (LyLy). Bi kịch bắt đầu khi Thế Phong bị nghi ngờ có mối quan hệ ngoài luồng với một cô gái tên Nhật Hạ (Pháo).
Diễn viên 22 tuổi đảm nhận nam chính trong tác phẩm ra rạp dịp Tết Bính Ngọ. Anh đóng vai doanh nhân Thế Phong - chồng MC nổi tiếng Hải Linh (LyLy). Bi kịch bắt đầu khi Thế Phong bị nghi ngờ có mối quan hệ ngoài luồng với một cô gái tên Nhật Hạ (Pháo).
Vĩnh Đam bên diễn viên chính LyLy. Sau khi tác phẩm công chiếu, gây sốt phòng vé với doanh thu hơn 300 tỷ đồng, vai nam chính nhận được nhiều quan tâm do nắm giữ nhiều cú "twist". Nhiều khán giả nhận xét Vĩnh Đam có lợi thế về chiều cao, gương mặt sáng, tuy nhiên còn mắc một số hạn chế về diễn xuất, lời thoại, đặc biệt ở những cảnh cao trào.
Vĩnh Đam bên diễn viên chính LyLy. Sau khi tác phẩm công chiếu, gây sốt phòng vé với doanh thu hơn 300 tỷ đồng, vai nam chính nhận được nhiều quan tâm do nắm giữ nhiều cú "twist". Nhiều khán giả nhận xét Vĩnh Đam có lợi thế về chiều cao, gương mặt sáng, tuy nhiên còn mắc một số hạn chế về diễn xuất, lời thoại, đặc biệt ở những cảnh cao trào.
Vĩnh Đam và rapper Pháo - vai Nhật Hạ, một trong hai nữ chính. Diễn viên trải qua ba vòng thử vai để được tham gia dự án. Ban đầu, anh lo lắng khi vai diễn mang màu sắc phản diện, có nhiều cảnh tâm lý phức tạp. Vĩnh Đam quyết định dồn toàn bộ thời gian, sức lực cho tác phẩm để thử thách bản thân, tạo bước đệm tốt cho sự nghiệp diễn xuất.
Vĩnh Đam và rapper Pháo - vai Nhật Hạ, một trong hai nữ chính. Diễn viên trải qua ba vòng thử vai để được tham gia dự án. Ban đầu, anh lo lắng khi vai diễn mang màu sắc phản diện, có nhiều cảnh tâm lý phức tạp. Vĩnh Đam quyết định dồn toàn bộ thời gian, sức lực cho tác phẩm để thử thách bản thân, tạo bước đệm tốt cho sự nghiệp diễn xuất.
Vĩnh Đam (0:29) áp lực vì sự cầu toàn của Trấn Thành trong hậu trường Thỏ ơi. Video: Đoàn phim cung cấp
Là gương mặt mới, Vĩnh Đam nói chịu sức ép lớn trên phim trường. Anh nhiều lần căng thẳng vì phải quay đi quay lại một phân cảnh, sợ làm êkíp thất vọng. Nhờ Trấn Thành động viên, anh vượt qua áp lực, dần tháo gỡ rào cản tâm lý, hoàn thành suôn sẻ các phân đoạn.
Trấn Thành nói việc lựa chọn các gương mặt mới như Vĩnh Đam là "trải nghiệm thử thách nhưng thú vị". Theo anh, dù còn nhiều hạn chế vì chưa đủ trải nghiệm sống, diễn viên xử lý tốt ở những cảnh quan trọng, hiểu được điều đạo diễn cần và truyền tải đúng tinh thần nhân vật.
Là gương mặt mới, Vĩnh Đam nói chịu sức ép lớn trên phim trường. Anh nhiều lần căng thẳng vì phải quay đi quay lại một phân cảnh, sợ làm êkíp thất vọng. Nhờ Trấn Thành động viên, anh vượt qua áp lực, dần tháo gỡ rào cản tâm lý, hoàn thành suôn sẻ các phân đoạn.
Trấn Thành nói việc lựa chọn các gương mặt mới như Vĩnh Đam là "trải nghiệm thử thách nhưng thú vị". Theo anh, dù còn nhiều hạn chế vì chưa đủ trải nghiệm sống, diễn viên xử lý tốt ở những cảnh quan trọng, hiểu được điều đạo diễn cần và truyền tải đúng tinh thần nhân vật.
Vĩnh Đam gia nhập làng giải trí từ năm 2023, từng đoạt danh hiệu nam vương một trường đại học tại TP HCM. Năm 2023, anh vướng ồn ào vì phát ngôn bị cho là kỳ thị LGBT. Sau đó, trên trang cá nhân, anh lên tiếng xin lỗi khán giả, cho rằng bản thân thiếu kiềm chế cảm xúc vào thời điểm đó.
Vĩnh Đam gia nhập làng giải trí từ năm 2023, từng đoạt danh hiệu nam vương một trường đại học tại TP HCM. Năm 2023, anh vướng ồn ào vì phát ngôn bị cho là kỳ thị LGBT. Sau đó, trên trang cá nhân, anh lên tiếng xin lỗi khán giả, cho rằng bản thân thiếu kiềm chế cảm xúc vào thời điểm đó.
Năm 2024, anh tham gia chương trình The Next Gentleman, song chưa tạo ghi được dấu ấn.
Năm 2024, anh tham gia chương trình The Next Gentleman, song chưa tạo ghi được dấu ấn.
Vĩnh Đam, LyLy quay clip vui nhộn trong hậu trường Thỏ ơi. Video: Nhân vật cung cấp
Vĩnh Đam còn gây chú ý ở vai trò TikToker, nhiều video thời trang đạt hàng triệu lượt xem, thu hút hơn 200.000 người theo dõi.
Vĩnh Đam còn gây chú ý ở vai trò TikToker, nhiều video thời trang đạt hàng triệu lượt xem, thu hút hơn 200.000 người theo dõi.
Vĩnh Đam bên ca sĩ MLee khi làm người mẫu áo dài cho show của nhà thiết kế Linh San, cuối năm 2024. Với chiều cao 1,92 m, gương mặt nam tính, anh được mời catwalk trong nhiều show thời trang.
Vĩnh Đam bên ca sĩ MLee khi làm người mẫu áo dài cho show của nhà thiết kế Linh San, cuối năm 2024. Với chiều cao 1,92 m, gương mặt nam tính, anh được mời catwalk trong nhiều show thời trang.
Cuối tháng 3, anh có vai chính thứ hai trong phim điện ảnh BUS: Chuyến xe một chiều (đạo diễn Luk Vân), đóng cùng diễn viên Mai Thu Huyền (trái). Kịch bản thuộc thể loại tình cảm - học đường pha yếu tố tâm linh, xoay quanh một chuyến xe chở những linh hồn, giúp họ thực hiện những tâm nguyện dang dở.
Vĩnh Đam cho biết sau phim đầu tay, anh tập trung nỗ lực cải thiện kỹ thuật diễn xuất, mong tiếp tục có vai thuyết phục khán giả để phát triển sự nghiệp dài hạn.
Cuối tháng 3, anh có vai chính thứ hai trong phim điện ảnh BUS: Chuyến xe một chiều (đạo diễn Luk Vân), đóng cùng diễn viên Mai Thu Huyền (trái). Kịch bản thuộc thể loại tình cảm - học đường pha yếu tố tâm linh, xoay quanh một chuyến xe chở những linh hồn, giúp họ thực hiện những tâm nguyện dang dở.
Vĩnh Đam cho biết sau phim đầu tay, anh tập trung nỗ lực cải thiện kỹ thuật diễn xuất, mong tiếp tục có vai thuyết phục khán giả để phát triển sự nghiệp dài hạn.
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp