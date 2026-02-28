Mỹ nam 1,92 m gây chú ý trong 'Thỏ ơi' của Trấn Thành

Là gương mặt mới, Vĩnh Đam nói chịu sức ép lớn trên phim trường. Anh nhiều lần căng thẳng vì phải quay đi quay lại một phân cảnh, sợ làm êkíp thất vọng. Nhờ Trấn Thành động viên, anh vượt qua áp lực, dần tháo gỡ rào cản tâm lý, hoàn thành suôn sẻ các phân đoạn.



Trấn Thành nói việc lựa chọn các gương mặt mới như Vĩnh Đam là "trải nghiệm thử thách nhưng thú vị". Theo anh, dù còn nhiều hạn chế vì chưa đủ trải nghiệm sống, diễn viên xử lý tốt ở những cảnh quan trọng, hiểu được điều đạo diễn cần và truyền tải đúng tinh thần nhân vật.