Mỹ 'mời ông Putin' dự hội nghị thượng đỉnh G20

Mỹ dường như đã mời Tổng thống Putin tới Miami dự hội nghị thượng đỉnh G20, dù ông Trump cho rằng người đồng cấp Nga sẽ không tới sự kiện.

"Mọi thành viên G20 sẽ được mời tham dự những cuộc họp cấp bộ trưởng và hội nghị thượng đỉnh giữa các lãnh đạo", AFP dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 23/4.

Khi được một phóng viên hỏi sau đó, Tổng thống Trump dường như không biết về lời mời này. "Tôi không biết liệu ông ấy có đến không. Thành thật mà nói, tôi nghi là ông ấy sẽ không đến", ông nói.

Tuy vậy, lãnh đạo Mỹ bày tỏ ủng hộ mời người đồng cấp Nga đến hội nghị thượng đỉnh G20, cho rằng sự có mặt của ông Putin "sẽ rất hữu ích". Tổng thống Trump cũng chỉ trích cựu tổng thống Barack Obama vì đã loại Nga khỏi G8 hồi năm 2014. "Tổng thống Putin đã rất bị xúc phạm bởi điều này. Ông ấy cảm thấy như thế cũng là điều hợp lý", ông nói thêm.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại một sự kiện ở Moskva ngày 21/4. Ảnh: AFP

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin trước đó cho biết nước này đã được mời tham dự ở cấp cao nhất tại hội nghị thượng đỉnh G20, diễn ra tại thành phố Miami thuộc bang Florida của Mỹ ngày 14-15/12. Khi được hỏi ai sẽ đại diện Nga, ông Pankin cho hay thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố gần ngày diễn ra sự kiện.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ông Putin vẫn chưa quyết định có tham dự hay không. Tổng thống Nga đã không dự hội nghị thượng đỉnh G20 nào kể từ năm 2019.

Mỹ là nước chủ nhà của G20 năm nay và Tổng thống Trump đã cam kết tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ấn tượng.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong nhiệm kỳ chủ tịch G20, Mỹ dự định ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa hệ thống quản lý tài chính, nâng cao tính minh bạch về nợ và đơn giản hóa tái cơ cấu nợ, phát triển tài sản số, chống gian lận thanh toán và thúc đẩy hiểu biết về tài chính.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm ngoái, Tổng thống Trump đã tìm cách khôi phục quan hệ với Nga nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine. Ông từng đón tiếp Tổng thống Putin tại Alaska vào tháng 8/2025, đánh dấu lần đầu lãnh đạo Nga tới một quốc gia phương Tây kể từ khi xung đột bùng phát tháng 2/2022.

Huyền Lê (Theo AFP, TASS)