Mỹ lo 'siêu lây lan' Covid-19 tại Liên Hợp Quốc

Mỹ lo ngại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần tới có thể thành sự kiện siêu lây lan Covid-19 nếu không đảm bảo quy tắc phòng dịch.

"Chúng tôi lo ngại phiên họp của Liên Hợp Quốc là một sự kiện siêu lây lan và chúng ta cần thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo điều này không xảy ra", đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield hôm 18/9 cho hay.

Phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra mỗi năm một lần tại trụ sở của tổ chức ở thành phố New York. Trái với hình thức hoàn toàn trực tuyến năm ngoái, những người tham dự năm nay được chọn gửi thông điệp phát biểu qua video hoặc xuất hiện trực tiếp.

Phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ năm 2019. Ảnh: Reuters.

Thomas-Greenfield trước đó kêu gọi nhà ngoại giao từ các nước phát biểu qua video, tuy nhiên hơn 100 lãnh đạo, gồm Tổng thống Joe Biden, sẽ tham dự phiên họp để phát biểu trực tiếp.

Đầu tháng này, Văn phòng Các vấn đề Quốc tế của thị trưởng New York Bill de Blasio và ủy viên y tế thành phố gửi thư cho Abdulla Shahid, chủ tịch đắc cử của Đại hội đồng, nói rằng sự kiện nêu được điều chỉnh theo quy định địa phương về yêu cầu tiêm vaccine đối với các sự kiện trong nhà và địa điểm giải trí.

Theo bức thư, địa điểm trong nhà theo quy định cũng bao gồm các trung tâm hội nghị và hội trường Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đủ tiêu chuẩn trung tâm hội nghị.

"Chìa khóa tới thành phố New York. Khi nghe những từ đó, tôi muốn bạn hình dung ra khái niệm rằng ai được tiêm chủng có thể làm tất cả những điều tuyệt vời ở New York", de Blasio nói trong một cuộc họp báo khi ông công bố quy định địa phương. "Đây là nơi kỳ diệu, theo đúng nghĩa đen là đầy những điều kỳ diệu, và nếu bạn được tiêm phòng, tất cả những điều đó sẽ mở ra cho bạn. Bạn sẽ có chìa khóa để mở cửa. Nhưng nếu không tiêm chủng, thật không may bạn sẽ không thể tham gia nhiều hoạt động".

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro chưa tiêm vaccine Covid-19, nhưng khẳng định bản thân có kháng thể sau khi nhiễm virus năm ngoái. Ông tuyên bố sẽ đích thân tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hành động được cho là trái với quy định của New York.

Huyền Lê (Theo Fox)