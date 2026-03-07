Mỹ lên tiếng về thông tin Nga cung cấp tọa độ mục tiêu cho Iran

Washington tỏ ra không lo ngại trước thông tin Moskva đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran về vị trí và hoạt động di chuyển của lính Mỹ.

Tờ Washington Post của Mỹ ngày 6/3 dẫn lời ba quan chức am hiểu thông tin tình báo nói rằng từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, Nga đã chuyển cho Iran thông tin về vị trí khí tài quân sự của Mỹ ở Trung Đông, bao gồm cả tàu chiến và máy bay. "Có vẻ đây là nỗ lực khá toàn diện", một trong các nguồn tin cho biết.

Điện Kremlin từ chối bình luận về thông tin này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cho biết Iran chưa đề nghị Nga viện trợ quân sự.

Nhà Trắng hạ thấp tầm quan trọng của thông tin trên Washington Post. "Rõ ràng điều đó không tạo ra khác biệt đối với chiến dịch quân sự tại Iran, bởi Mỹ đang giáng đòn tàn phá toàn diện vào họ. Chúng tôi đang đạt được các mục tiêu quân sự của chiến dịch này và điều đó sẽ tiếp tục", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth từ chối xác nhận thông tin trên, nhưng bày tỏ "không lo ngại".

"Chúng tôi đang theo dõi mọi thứ. Các chỉ huy nắm rõ mọi tình hình. Mỹ có hệ thống tình báo tốt nhất thế giới và biết rõ ai đang liên lạc với ai. Chúng tôi không lo ngại và sẽ giảm thiểu khi cần thiết", ông Hegseth cho hay.

Khói bốc lên từ căn cứ Mỹ ở Bahrain sau đòn tập kích của Iran ngày 28/2. Ảnh: AFP

Iran chỉ sở hữu một số ít vệ tinh quân sự và chưa có mạng lưới vệ tinh riêng. Tuy nhiên, Dara Massicot, chuyên gia về quân sự Nga tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cho biết Iran đang "thực hiện các cuộc tấn công rất chính xác vào radar cảnh báo sớm hoặc radar tầm xa".

"Họ thực hiện các cuộc tấn công theo cách rất có mục tiêu, nhắm vào hạ tầng chỉ huy và kiểm soát", chuyên gia này nói.

Nicole Grajewski, chuyên nghiên cứu hợp tác giữa Iran và Nga tại Trung tâm Belfer thuộc Trường Harvard Kennedy, nhận định các cuộc tấn công đáp trả của Iran cho thấy mức độ "tinh vi" cao, cả về mục tiêu mà Tehran nhắm đến cũng như khả năng áp đảo hệ thống phòng thủ của Mỹ và đồng minh trong một số trường hợp.

"Họ đang xuyên thủng các hệ thống phòng không", bà nói, lưu ý rằng hiệu quả tấn công của Iran dường như đã được cải thiện, ngay cả so với cuộc chiến 12 ngày với Israel mùa hè năm ngoái.

Loạt đòn tập kích qua lại trong chiến sự Iran. Nguồn: ACLED (Bấm vào hình để xem chi tiết)

Iran, Nga có mối quan hệ mật thiết và Mỹ cùng các nước phương Tây cáo buộc Tehran hỗ trợ Moskva trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong khi đó, Nga chỉ trích Mỹ và Israel đang tiến hành "cuộc tấn công nguy hiểm và vô trách nhiệm" vào Iran, điều mà Moskva cho rằng đang đẩy toàn bộ Trung Đông vào vực thẳm.

6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và một số người bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào cơ sở của Washington tại Kuwait ngày 1/3. UAV Iran hôm 2/3 đánh trúng cơ sở của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) bên trong đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, Arab Saudi. Tehran cũng đã bắn hàng nghìn máy bay không người lái tấn công một chiều, hàng trăm tên lửa vào các cơ sở quân sự, đại sứ quán của Mỹ ở Trung Đông.

Huyền Lê (Theo Washington Post, AFP)