Mỹ lần đầu tiết lộ số quân nhân bị thương khi bắt ông Maduro

Lầu Năm Góc thông báo có 7 người bị thương trong tổng số gần 200 binh sĩ Mỹ triển khai đến Caracas để bắt vợ chồng Tổng thống Maduro.

Trong 7 quân nhân Mỹ bị thương khi tham gia chiến dịch bắt vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Caracas, 5 người đã trở lại làm nhiệm vụ và hai binh sĩ vẫn trong quá trình hồi phục. "Hoàn thành nhiệm vụ phức tạp và khó khăn với số người bị thương ít như vậy là minh chứng cho trình độ chuyên môn của binh sĩ", Lầu Năm Góc cho biết hôm 6/1.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết một số quân nhân trúng đạn khi đấu súng tại khu nhà trú ẩn của vợ chồng ông Maduro. Một vài người sau đó được chuyển đến Trung tâm Y tế Lục quân Brooke, cơ sở điều trị chấn thương hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ, để tiến hành phẫu thuật.

Đội trực thăng Mỹ trên bầu trời Caracas, Venezuela rạng sáng 3/1. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu Mỹ tiết lộ thiệt hại cụ thể trong cuộc đột kích vào Caracas rạng sáng 3/1. Truyền thông Mỹ cho biết chiến dịch do đặc nhiệm Delta dẫn đầu, với sự phối hợp của Trung đoàn Biệt kích số 75 và Trung đoàn Tác chiến Đường không Đặc biệt số 160, đơn vị chuyên thực hiện những nhiệm vụ bay nguy hiểm nhất của lục quân nước này.

Các trực thăng được triển khai từ tàu chiến ở ngoài khơi Venezuela, bay thấp bám biển để tránh bị phát hiện. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết phi đội trực thăng đã bị tấn công khi đến khu vực mục tiêu và "đáp trả bằng hỏa lực áp đảo để tự vệ". Một chiếc bị hư hại nặng nhưng vẫn có thể trở về.

Giới chức Venezuela tới nay chưa công bố số liệu chính thức về tổng thương vong lực lượng an ninh và dân thường. Một quan chức Venezuela giấu tên nói rằng chiến dịch của Mỹ khiến ít nhất 80 người chết. Quân đội Venezuela hôm 6/1 thông báo 23 quân nhân thiệt mạng.

Chính phủ Cuba trước đó xác nhận 32 công dân, gồm quân nhân và nhân viên tình báo, đã thiệt mạng do đụng độ và các đòn không kích trong chiến dịch của Mỹ. Những người này khi đó đang làm nhiệm vụ theo đề nghị của Venezuela.

Phạm Giang (Theo AP, Washington Post)