Mỹ lần đầu tiết lộ số binh sĩ tiến vào Caracas để bắt ông Maduro

Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth cho biết gần 200 binh sĩ Mỹ triển khai đến thủ đô Caracas rạng sáng 3/1 để bắt giữ Tổng thống Maduro.

"Gần 200 người Mỹ ưu tú nhất của chúng ta đã tới trung tâm Caracas và bắt một người bị hệ thống tư pháp Mỹ truy nã, cũng như để hỗ trợ thực thi pháp luật. Không có người Mỹ nào thiệt mạng trong chiến dịch này", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết hôm 5/1.

Đây là lần đầu tiên Mỹ công bố quân số lực lượng tiến vào Caracas bằng trực thăng rạng sáng 3/1 để bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

"Ông Maduro không biết lực lượng Mỹ sắp đến cho tới khoảng 3 phút trước khi xảy ra sự việc. Thực tế là vợ ông ấy còn nói 'em nghĩ em nghe thấy tiếng máy bay bên ngoài'", Bộ trưởng Mỹ kể, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Ông Maduro được đưa tới tòa án ở New York, Mỹ, hôm 5/1. Ảnh: Reuters

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối" nhằm vào Venezuela. Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm Delta và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Maduro và vợ Cilia Flores.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận vị trí của ông Maduro lúc hơn 2h ngày 3/1, đối mặt với sự kháng cự của đội bảo vệ trước khi khống chế được ông Maduro cùng vợ, rồi rút khỏi Venezuela vào khoảng 4h30.

Tổng thống Donald Trump mô tả đây là "chiến dịch hoàn hảo", cho biết một trực thăng bị hư hại nặng và một số quân nhân Mỹ bị thương, nhưng tất cả đều trở về an toàn.

Giới chức Venezuela chưa công bố thương vong và thiệt hại cụ thể sau cuộc tập kích. Một quan chức Venezuela giấu tên tiết lộ chiến dịch của Mỹ khiến ít nhất 80 người chết, bao gồm dân thường và lực lượng an ninh. Một đợt không kích được cho là đã trúng khu dân cư Catia La Mar gần sân bay Caracas.

Chính phủ Cuba cho biết 32 quân nhân và nhân viên tình báo nước này đã thiệt mạng do đụng độ và các cuộc không kích do Mỹ tiến hành.

Ngọc Ánh (Theo AFP, CNN, AP)