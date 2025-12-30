Mỹ ký hợp đồng bán loạt F-15 trị giá gần 9 tỷ USD cho Israel

Tập đoàn Boeing được trao hợp đồng 8,6 tỷ USD để sản xuất 25 tiêm kích F-15IA cho Israel trong 10 năm, kèm tùy chọn bán thêm 25 chiếc.

"Hợp đồng cung cấp ngân sách để thiết kế, tích hợp công nghệ, lắp đặt thiết bị, thử nghiệm, sản xuất và bàn giao 25 tiêm kích hạng nặng F-15IA cho không quân Israel, kèm tùy chọn cho phép khách hàng mua thêm 25 phi cơ", Lầu Năm Góc thông báo hôm 29/12.

Giới chức Mỹ cho biết thương vụ có trị giá khoảng 8,6 tỷ USD, nằm trong chương trình bán vũ khí cho Israel. Tập đoàn Boeing được chỉ định thực hiện và hoàn tất hợp đồng trước năm 2036.

Thông tin được công bố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại bang Florida.

Tiêm kích F-15 tại một căn cứ không quân của Israel ngày 5/5. Ảnh: IDF

Bộ Quốc phòng Israel hồi tháng 11/2024 thông báo ký hợp đồng 5,2 tỷ USD để mua 25 tiêm kích F-15IA, kèm lựa chọn đặt mua thêm 25 chiếc nếu có nhu cầu. Thương vụ được chi trả bằng ngân sách viện trợ quân sự của Washington dành cho Tel Aviv. 25 tiêm kích sẽ được bàn giao theo lô 4-6 chiếc mỗi năm, bắt đầu từ năm 2031.

F-15 là tiêm kích hạng nặng được tập đoàn McDonnell Douglas phát triển năm 1967, bắt đầu biên chế cho không quân Mỹ từ năm 1976. Đây là một trong những dòng chiến đấu cơ chủ lực của Mỹ, được tối ưu cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và làm chủ vùng trời.

F-15IA được phát triển từ phiên bản F-15EX hiện đại nhất trong biên chế Mỹ hiện nay, đồng thời áp dụng một số điều chỉnh theo yêu cầu của Israel.

Tiêm kích F-15EX sử dụng động cơ F110, thay thế dòng F100 trên phi đội F-15C/D và F-16. Kết cấu cánh được cải tiến nhằm tăng sức bền, trong khi hệ thống điều khiển chuyển từ thủy lực thuần túy sang kiểm soát bằng máy tính (fly-by-wire). Máy bay được trang bị radar mảng pha điện tử quét chủ động, màn hình hiển thị chuẩn trực và thiết bị thông tin liên lạc mới.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, Times of Israel)