Mỹ không loại trừ phương án kiểm soát Greenland bằng biện pháp quân sự

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đang xem xét các phương án để kiểm soát đảo Greenland, trong đó có biện pháp quân sự.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 6/1 tuyên bố kiểm soát đảo Greenland là ưu tiên về an ninh quốc gia của Mỹ nhằm răn đe các đối thủ như Nga và Trung Quốc.

"Tổng thống và đội ngũ của ông ấy đang thảo luận về loạt phương án để theo đuổi mục tiêu quan trọng về chính sách đối ngoại này. Triển khai quân đội Mỹ đương nhiên luôn là lựa chọn mà tổng tư lệnh có thể sử dụng", bà cho hay.

Cảnh báo được Nhà Trắng đưa ra sau khi giới chức Greenland và Đan Mạch cho biết đã đề nghị được sớm gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhằm thảo luận về vấn đề trên. Dù vậy, cuộc gặp tới nay vẫn chưa thể diễn ra dù chính quyền Greenland và Đan Mạch đã đưa ra đề nghị đó "trong suốt năm 2025", theo lãnh đạo cơ quan ngoại giao Greenland Vivian Motzfeldt.

Tổng thống Donald Trump tại Washington, Mỹ hôm 6/1. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nhận định cuộc gặp với người đồng cấp Rubio sẽ giúp giải quyết "một số hiểu lầm nhất định". Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen khẳng định hòn đảo không phải để bán và chỉ người dân Greenland mới có thể tự quyết định số phận của mình.

Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan trước đó cùng Đan Mạch ra tuyên bố chung phản đối ý tưởng Mỹ sáp nhập Greenland, nhấn mạnh sẽ bảo vệ các nguyên tắc phổ quát về "chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm biên giới".

"Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với sự ủng hộ này", ông Nielsen cho biết.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Vị trí Greenland. Đồ họa: Britannica

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập ý tưởng sáp nhập hòn đảo từ nhiệm kỳ đầu tiên và đã nhiều lần nhắc lại kế hoạch này sau khi quay trở lại nắm quyền vào năm ngoái.

Hôm 4/1, một ngày sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch tập kích Venezuela và bắt Tổng thống Nicolas Maduro, ông Trump tiếp tục tuyên bố Mỹ cần Greenland để phòng thủ và hòn đảo "đang bị chiến hạm Nga và Trung Quốc bao vây".

Tổng thống Mỹ cũng ám chỉ rằng có thể đưa ra quyết định về Greenland "trong khoảng hai tháng nữa", sau khi tình hình ở Venezuela ổn định trở lại.

Phạm Giang (Theo AFP)