Mỹ không kích dân quân thân Iran ở Syria

Mỹ thông báo tập kích cơ sở hạ tầng của dân quân thân Iran ở tỉnh Deir Ezzor của Syria, trả đũa vụ UAV tấn công căn cứ của Washington.

"Theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden, quân đội Mỹ đã thực hiện các đòn không kích chính xác tại tỉnh Deir Ezzor của Syria hôm 23/8. Chúng tôi đã nhắm vào cơ sở hạ tầng của một số tổ chức có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thuộc quân đội Mỹ ra thông cáo cho biết.

Tiêm kích F-16 Mỹ triển khai ở Trung Đông hồi giữa tháng 8. Ảnh: CENTCOM.

CENTCOM cho biết đã áp dụng những biện pháp phù hợp để hạn chế nguy cơ leo thang và giảm thiểu tối đa thương vong, nhưng không tiết lộ thống kê thiệt hại sau đòn không kích.

"Động thái này nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ khỏi các cuộc tấn công bởi những nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn. Mỹ không muốn gây xung đột, nhưng sẽ tiếp tục thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ nhân lực của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục hiện diện ở Syria để bảo đảm đánh bại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng", thông cáo có đoạn.

Giới chức Iran và Syria chưa bình luận về thông tin.

Quân đội Mỹ hôm 15/8 cho biết hàng loạt máy bay không người lái (UAV) đã tấn công căn cứ Al-Tanf do Washington kiểm soát ở đông nam Syria nhưng không gây thương vong. Địa điểm này từng nhiều lần bị các nhóm dân quân thân Iran ở Syria tập kích bằng UAV.

Vị trí tỉnh Deir Ezzor (còn gọi là Deir al-Zour) của Syria. Đồ họa: BBC.

Mỹ kiểm soát khu vực Al-Tanf kể từ khi nhóm nổi dậy Quân đội Syria Mới (NSA) do nước này hậu thuẫn chiếm được khu vực biên giới giáp Iraq vào năm 2016. Căn cứ do Mỹ xây dựng tại đây được coi là có vị trí chiến lược then chốt để Mỹ giành ảnh hưởng trong khu vực vì nằm gần ngã ba biên giới giữa Syria, Jordan và Iraq.

Al-Tanf cũng là nơi duy nhất có sự hiện diện quân sự đáng kể của Mỹ tại Syria bên ngoài khu vực phía bắc do lực lượng người Kurd kiểm soát. Quân đội Mỹ từng rút khỏi đây vào cuối năm 2018, nhưng sau đó trở lại và duy trì lực lượng đồn trú, thiết lập vùng đệm rộng 50 km quanh Al-Tanf để ngăn nguy cơ đụng độ với quân đội chính phủ Syria và Nga.

Vũ Anh (Theo Reuters)