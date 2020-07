Mỹ kêu gọi 'liên minh' đối phó Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi các nước "cùng chí hướng" lập liên minh đối phó Trung Quốc sau sau bất đồng về Covid-19 và Hong Kong.

Mỹ "muốn thấy mọi quốc gia thấu hiểu và trân trọng tự do, dân chủ" biết rõ mối đe dọa từ phía Trung Quốc và "hợp tác cùng nhau để khôi phục những giá trị đúng đắn của chúng ta", Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố trong chuyến thăm tới London hôm 21/7, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây.

"Tôi hy vọng chúng ta có thể xây dựng một liên minh các nước hiểu rõ điều này", Ngoại trưởng Mỹ nói. Pompeo cho biết thêm ông đã có những cuộc thảo luận "thẳng thắn" với Thủ tướng Anh Boris Johnson và Ngoại trưởng Dominic Raab trong chuyến thăm.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại London, Anh, hôm 21/7. Ảnh: AFP.

Cuộc thảo luận giữa Pompeo và lãnh đạo Anh diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Anh thông báo đình chỉ hiệp ước dẫn độ và áp lệnh cấm vũ khí với Hong Kong, đánh dấu căng thẳng London - Bắc Kinh gia tăng sau khi luật an ninh mới được thông qua.

Lưu Hiểu Minh, đại sứ Trung Quốc tại London, cảnh báo trên Twitter rằng Anh phải "gánh chịu hậu quả khi làm tổn hại quan hệ song phương". Ông Lưu gọi động thái của chính phủ Anh là "sự can thiệp thô bạo" tới các vấn đề nội bộ Trung Quốc.

Pompeo mô tả cuộc thảo luận của ông ở London "mang tính xây dựng" và bao gồm nhiều vấn đề, từ "mạng 5G tới các cuộc đàm phán cho một hiệp định thương mại tự do Mỹ - Anh".

Mỹ đã vận động các đồng minh "cấm cửa" Huawei với lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng các công ty công nghệ của mình để do thám phương Tây. Tổng thống Trump cũng thừa nhận đã thuyết phục Anh cấm Huawei tham gia mạng 5G tại nước này. Tuy nhiên, Huawi nhiều lần bác các cáo buộc trên và cho rằng chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ đứng sau động thái này.

Quan hệ giữa Trung Quốc và các nước phương Tây, bao gồm Anh, Mỹ, ngày càng trở nên căng thẳng về vấn đề xử lý đại dịch Covid-19 của Bắc Kinh và luật an ninh Hong Kong.

Mỹ cùng các nước châu Âu chỉ trích luật an ninh Hong Kong, gọi đây là sự hủy hoại tự chủ, tự do và làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" ở đặc khu. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong khẳng định luật an ninh mới chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ, vẫn đảm bảo quyền lợi, tự do của người dân thành phố cũng như lợi ích các nhà đầu tư nước ngoài.

Ngọc Ánh (Theo AP)