Mỹ - Israel 'loại Chủ tịch Quốc hội, Ngoại trưởng Iran khỏi danh sách hạ sát'

Mỹ - Israel có thể đã loại Chủ tịch Quốc hội, Ngoại trưởng Iran khỏi "danh sách hạ sát", giữa lúc Washington tuyên bố đang đàm phán với Tehran.

Wall Street Journal ngày 25/3 dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã được Washington và Tel Aviv "loại khỏi danh sách bị nhắm mục tiêu trong khoảng 4-5 ngày".

Động thái được thực hiện trong lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán ngoại giao với Iran.

Các bên trung gian hòa giải từ Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ai Cập đang thúc đẩy đại diện Mỹ và Iran gặp nhau trong vài ngày tới để thảo luận về biện pháp ngừng bắn, nhằm tiến hành đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, nhiều quan chức nhận định khả năng thành công của phương án này rất thấp, khi Mỹ và Iran có những yêu cầu khác biệt.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf (trái) và Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Giới chức Mỹ và Iran chưa bình luận về thông tin.

Kể từ khi nổ ra xung đột, Mỹ - Israel đã hạ sát loạt quan chức cấp cao của Iran, trong đó có cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Israel tuyên bố sẽ tiếp tục truy lùng các lãnh đạo Iran, như một phần của chiến lược loại bỏ người đứng đầu của các lực lượng đối thủ mà họ đã làm ở Dải Gaza và Lebanon.

Trong khi đó, quân đội Mỹ chủ yếu tấn công các cơ sở quốc phòng và khí tài quân sự của Iran.

Tổng thống Mỹ gần đây tuyên bố "đang đối thoại với những người phù hợp và họ rất muốn đạt được thỏa thuận" ở phía Iran, song không nêu tên cụ thể. Ông nhận định Iran đã "thay đổi chế độ" sau cái chết của lãnh tụ tối cao Khamenei và loạt quan chức hàng đầu, do các lãnh đạo hiện nay "rất khác" so với những người trước đó.

Tuy nhiên, quân đội Iran bác bỏ thông tin đàm phán với Mỹ và nhấn mạnh sự ổn định "chỉ đạt được thông qua sức mạnh". Tehran cũng không chấp nhận đề xuất ngừng bắn mà Washington đưa ra.

Ngọc Ánh (Theo WSJ, Times of Israel, CNN)