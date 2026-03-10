Mỹ, Iran tranh cãi vụ bắn chìm chiến hạm trên Ấn Độ Dương

Mỹ, Iran đưa ra thông tin trái ngược về tình trạng vũ trang của Dena, chiến hạm bị tàu ngầm của Washington phóng ngư lôi đánh chìm tuần trước.

"Iran cho rằng IRIS Dena không mang vũ khí - sai. Luật Xung đột Vũ trang cho phép sử dụng vũ lực để nhắm và phá hủy mục tiêu quân sự - đúng. Lực lượng Mỹ lên kế hoạch từ trước và Sri Lanka đã cứu nạn người sống sót theo quy định của Luật Xung đột Vũ trang - đúng", Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) quân đội Mỹ đăng trên X ngày 8/3.

IRIS Dena là tàu hộ vệ Iran bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm trên Ấn Độ Dương hôm 4/3, lần đầu tiên Washington tấn công Tehran ngoài khu vực Trung Đông kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2. Iran phản đối mạnh mẽ hành động của Mỹ, cho rằng IRIS Dena lúc đó đang trên đường về nước sau cuộc diễn tập hải quân tại Ấn Độ và không có khả năng tự vệ.

Tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran. Ảnh: Wikimedia Commons

"IRIS Dena đến khu vực theo lời mời từ những người bạn Ấn Độ và tham gia một cuộc diễn tập quốc tế. Tàu mang tính nghi thức, không chở hàng và không trang bị vũ khí", Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh trả lời báo giới ngày 6/3.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trước đó mô tả IRIS Dena là "tàu chiến chủ lực" của Iran và thêm rằng nó đã "chết trong im lặng". Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi gọi vụ tấn công là "hành động tàn bạo trên biển" và nhấn mạnh con tàu khi đó "là khách mời của hải quân Ấn Độ".

Giới chuyên gia cho rằng tàu tham gia những sự kiện diễn tập như vậy thường không trang bị đủ cơ số đạn chiến đấu. Trong diễn tập, các tàu cũng chỉ được mang lượng đạn giới hạn, được kiểm soát chặt chẽ cho từng nội dung cụ thể.

"Đó là yêu cầu của hải quân Ấn Độ và cũng là điều kiện của hầu hết các nước khác khi tổ chức sự kiện tương tự", Rahul Bedi, nhà phân tích quốc phòng độc lập tại Ấn Độ, nói với AP.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết các tàu đã bắn đạn thật trong khoa mục pháo hạm đối hải và phòng không. Trong khi đó, một quan chức hải quân Ấn Độ nói IRIS Dena đã tập trận cùng chiến hạm các nước khác và tàu hộ vệ Iran "không hẳn là không có vũ khí".

Vị trí tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka. Đồ họa: AA

Iran ngày 8/3 cho biết vụ IRIS Dena bị bắn chìm khiến ít nhất 104 thủy thủ trên tàu thiệt mạng, 32 người bị thương được Sri Lanka giải cứu.

Ngoài IRIS Dena, Iran còn cử hai tàu chiến khác tham gia diễn tập hải quân tại Ấn Độ là IRIS Bushehr và IRIS Lavan. Sau khi Dena bị đánh chìm, hai tàu này đã xin cập cảng ở Sri Lanka và Ấn Độ để lánh nạn.

Như Tâm (Theo Reuters, AP)