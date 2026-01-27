Mỹ hoãn, hủy hơn 22.000 chuyến bay vì bão mùa đông lịch sử

Cơn bão mùa đông lịch sử quét qua nhiều bang trên khắp nước Mỹ, khiến hơn 22.700 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy trong ngày 25-26/1.

Theo dữ liệu từ FlightAware, hơn 5.200 chuyến bay nội địa Mỹ bị hủy và hơn 6.500 chuyến bay bị hoãn trong ngày 26/1 vì cơn bão mùa đông lịch sử gây mưa băng và tuyết rơi dày ở nhiều vùng của nước này.

Đến chiều tối 26/1, gần 19% các chuyến bay phải hủy lịch, theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium.

Trong ngày 25/1, Mỹ ghi nhận 11.000 chuyến bay bị hủy. Đây được xem là số chuyến bay bị ảnh hưởng trong một ngày nhiều nhất kể từ sau đại dịch Covid-19, Cirium cho hay.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 26/1 cho hay tuyết rơi dày, tầm nhìn hạn chế, khiến hoạt động tại nhiều sân bay lớn ở khu vực Boston và New York bị gián đoạn. Theo Cirium, Sân bay Quốc tế Logan ở Boston có số chuyến bị hủy cao nhất trong ngày với tỷ lệ lên tới 71%.

American Airlines là hãng hàng không bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 5 trong 9 trung tâm trung chuyển chủ chốt của hãng bị gián đoạn hoạt động vì cơn bão. Hãng đã phải đề nghị FAA phát lệnh dừng bay đối với toàn bộ chuyến bay của mình tại sân bay Dallas-Fort Worth và Ronald Reagan Washington. Hãng này thêm rằng họ đang nỗ lực khôi phục hoạt động sớm nhất có thể.

Một số hãng bay khác như Republic Airways, JetBlue Airways, Delta Air Lines và United Airlines cũng bị ảnh hưởng đáng kể trong đợt băng giá nghiêm trọng này.

Cơn bão mùa đông bắt đầu tấn công nước Mỹ từ cuối tuần qua. Tổng thống Donald Trump ngày 24/1 gọi đây là cơn bão "lịch sử", ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang về thảm họa tại Nam Carolina, Virginia, Tennessee, Georgia, Bắc Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana và Tây Virginia.

USA Today ngày 26/1 đưa tin ít nhất 34 người thiệt mạng ở 14 bang do ảnh hưởng của đợt giá lạnh. AccuWeather ước tính thiệt hại và tổn thất kinh tế do cơn bão gây ra khoảng 105-115 tỷ USD. Tình trạng thời tiết khắc nghiệt dự kiến kéo dài tại một vài nơi trong tuần này.

Trận bão mùa đông nguy hiểm này là kết quả của hiện tượng xoáy cực bị kéo giãn. Đây là khối không khí lạnh áp suất thấp ở Bắc Cực, vốn thường có dạng tương đối tròn và gọn, song đôi khi cũng biến dạng thành hình bầu dục, khiến không khí lạnh tràn xuống khắp Bắc Mỹ. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân khiến hiện tượng trên xuất hiện nhiều hơn, dù vẫn còn nhiều tranh luận.

