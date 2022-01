Mỹ giám sát hành động của Nga ở Kazakhstan

Mỹ cảnh báo sẽ cùng thế giới dõi theo những hành động của Nga, sau khi Moskva điều lính gìn giữ hòa bình đến Kazakhstan trong bối cảnh bạo loạn.

"Thẳng thắn mà nói, Mỹ và thế giới sẽ theo dõi bất kỳ hành vi vi phạm nào. Chúng tôi cũng sẽ theo dõi bất kỳ hành động nào có thể tạo tiền đề cho động thái chiếm giữ các trụ sở của Kazakhstan", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với phóng viên hôm 6/1.

Price cho biết sẽ "để chính phủ Kazakhstan" giải thích lý do mời Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu tới nước này.

Chủ tịch hiện tại của CSTO, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, cho hay liên minh đang đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo Kazakhstan do "sự can thiệp từ bên ngoài". Price không đề cập cáo buộc này, tiếp tục kêu gọi Kazakhstan giải quyết các nguyên nhân gây tình trạng bất ổn.

"Chúng tôi hy vọng chính phủ Kazakhstan sẽ sớm có thể giải quyết các vấn đề cơ bản là kinh tế và chính trị", Price nói, đồng thời gọi Mỹ là "đối tác" của quốc gia Trung Á này.

Những chiếc xe bị thiêu rụi tại một bãi đậu trong cuộc bạo loạn ở trung tâm thành phố Almaty, Kazakhstan hôm 6/1. Ảnh: AFP.

Bình luận của Price được đưa ra sau khi các đơn vị không quân Nga tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan để hỗ trợ ổn định tình hình theo đề nghị của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev. CSTO chưa công bố nhiệm vụ cụ thể của lính gìn giữ hòa bình tại Kazakhstan.

Đề nghị của Tổng thống Tokayev được đưa ra khi các cuộc biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng bùng phát thành bạo động. Thủ tướng Armenia thông báo tổ chức này "sẽ triển khai số lượng chưa xác định lính gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan có thời hạn" để giúp nước này lập lại trật tự.

Nga tuyên bố tình trạng bất ổn tại Kazakhstan là công việc nội bộ của nước này, tin tưởng quốc gia láng giềng đủ khả năng kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, Nga khẳng định sẽ để mắt tới Kazakhstan nhiều hơn nếu các cuộc biểu tình tại đây vẫn tiếp diễn.

Biểu tình bùng phát sau khi chính phủ Kazakhstan quyết định ngừng trợ giá khí đốt hóa lỏng (LPG), khiến giá loại nhiên liệu này ở nhiều nơi tăng gấp đôi. Nội các của Thủ tướng Askar Mamin đồng loạt từ chức sau khi biểu tình bùng phát.

Những người biểu tình có vũ trang đã đụng độ với lực lượng chính phủ. Giới chức cho biết 748 nhân viên an ninh bị thương và 18 người thiệt mạng, trong đó có hai cảnh sát bị chặt đầu. Một quan chức nói rằng cảnh sát đã "loại bỏ" hàng chục kẻ bạo loạn ở thành phố Almaty.

Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 6/1 điện đàm với Ngoại trưởng Kazakhstan Mukhtar Tleuberdi, kêu gọi thúc đẩy giải pháp hòa bình và tôn trọng quyền tự do truyền thông. Blinken "nhắc lại sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ đối với các thể chế hiến pháp và tự do truyền thông của Kazakhstan", cũng như thảo luận những lo ngại về động thái chuyển quân của Nga gần Ukraine, Price nói.

Kazakhstan và khu vực lân cận. Đồ họa: AFP.

Huyền Lê (Theo AFP)