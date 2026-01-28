Mỹ gây hoang mang khi điều ICE tới Olympic Mùa đông ở Italy

Dư luận Italy dậy sóng trước thông tin một đơn vị thuộc ICE sẽ có mặt tại Thế vận hội Mùa đông sắp tới ở nước này.

Các nghị sĩ đương nhiệm và cựu nghị sĩ Italy đang thúc giục Thủ tướng Giorgia Meloni can thiệp nhằm ngăn chặn hiện diện của các đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại Olympic Mùa đông, do những lo ngại sau 2 vụ nổ súng chết người xảy ra trong chiến dịch trấn áp nhập cư do chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện ở Minneapolis, bang Minnesota.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) xác nhận việc ICE sẽ tới Italy song nhấn mạnh các đặc vụ sẽ chỉ "đảm nhận vai trò an ninh". "Rõ ràng là họ không thực hiện các chiến dịch thực thi luật di trú tại nước ngoài", người phát ngôn DHS nói.

Đặc vụ ICE tại Minneapolis, bang Minnesota, ngày 6/1. Ảnh: Reuters

"Tại Thế vận hội, bộ phận Điều tra An ninh Nội địa của ICE đang hỗ trợ Cục An ninh Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ và nước chủ nhà trong việc rà soát và giảm thiểu rủi ro từ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia", Tricia McLaughlin, phát ngôn viên từ DHS, sau đó cho biết thêm, khẳng định "mọi hoạt động an ninh vẫn thuộc thẩm quyền của phía Italy".

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã tìm cách trấn an các đồng nghiệp trước những lo ngại về việc lực lượng an ninh ngoại giao Mỹ sử dụng nhân sự của ICE, sau khi cơ quan này có những chiến thuật trấn áp ngày càng mạnh tay tại Mỹ.

"Không phải họ đến để duy trì trật tự công cộng giữa phố. Họ đến để phối hợp trong các phòng điều hành", ông Tajani nói. "Họ không phải những người trên đường phố Minneapolis".

Dù vậy, lời trấn an này dường như vẫn không xua được tâm lý lo âu.

Cựu thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã thúc giục chính phủ nên "tự đặt ra các giới hạn" và "đưa ra những quyết định rõ ràng".

"Sau các vụ bạo lực đường phố và chết người tại Mỹ, giờ đây chúng ta lại nghe người phát ngôn của họ cho biết các đặc vụ ICE sẽ đến Italy để đảm bảo an ninh tại Thế vận hội Milan-Cortina", ông Conte đăng trên X ngày 27/1.

"Chúng ta không thể cho phép điều này diễn ra", ông nói thêm. "Chính phủ của chúng ta đang cố hạ thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng những tuyên bố mới nhất cho thấy rõ quyết tâm của ICE trong việc đến và đảm bảo 'an ninh' ngay tại Italy. Đã đến lúc ngừng việc cúi đầu nhượng bộ".

Biểu tượng Olympic và Paralympic được chụp tại Cortina d'Ampezzo, Italy, ngày 26/1. Ảnh: AFP

Cùng ngày, Thị trưởng Milan Giuseppe Sala tuyên bố rằng các cơ quan chức năng không cần ICE để triển khai an ninh tại Olympic, đồng thời phát biểu trên đài phát thanh địa phương rằng: "Họ không được chào đón tại Milan".

"Tôi tin rằng họ không nên đến Italy vì không có gì đảm bảo họ sẽ tuân thủ các chuẩn mực an ninh dân chủ của chúng ta", ông nói thêm.

Một nghị sĩ khác cảnh báo các đặc vụ ICE "không được phép đặt chân đến Italy". "Đây là một lực lượng bạo lực, thiếu chuyên môn và mất kiểm soát", chính trị gia kỳ cựu Carlo Calenda phát biểu trên truyền hình ngày 27/1.

Các đặc vụ ICE tháng này đã bắn chết hai công dân Mỹ tại thành phố Minneapolis, thổi bùng các cuộc biểu tình dữ dội yêu cầu chính quyền chấm dứt những chiến dịch truy quét nhập cư quy mô lớn.

Nhiều người Mỹ đang sống tại Milan cũng tỏ ra hoài nghi trước động thái của chính quyền Mỹ, đồng thời bày tỏ lo ngại về uy tín quốc gia trên trường quốc tế dưới chương trình nghị sự đối nội và đối ngoại của Tổng thống Trump.

"Tôi thực sự rất hoang mang, tại sao các đặc vụ ICE lại đến Italy? Họ không có thẩm quyền ở đây", một người nói với CNN.

Thế vận hội Mùa đông 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 6/2 đến 22/2, diễn ra trên nhiều địa điểm ở miền bắc Italy, trong đó có hai thành phố chính là Milan và Cortina d'Ampezzo.

Vũ Hoàng (Theo AP, CNN, AFP, Reuters)