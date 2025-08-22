Mỹ dừng cấp visa lao động cho tài xế xe tải thương mại

Ngoại trưởng Rubio thông báo Mỹ đình chỉ cấp visa lao động cho tài xế xe tải thương mại nước ngoài, sau tai nạn làm 3 người chết ở Florida.

"Chúng tôi đình chỉ cấp mọi loại thị thực lao động cho tài xế xe tải thương mại, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Số lượng tài xế nước ngoài điều khiển xe đầu kéo cỡ lớn trên các tuyến đường ở Mỹ ngày càng tăng, điều này đang đe dọa tính mạng người dân và làm giảm kế sinh nhai của tài xế Mỹ", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo hôm 21/8.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Nhà Trắng ngày 27/6. Ảnh: AFP

Động thái diễn ra sau vụ xe đầu kéo quay đầu trái phép trên cao tốc ở bang Florida hôm 17/8, gây tai nạn khiến ba người thiệt mạng. Tài xế được xác định là Harjinder Singh, người Ấn Độ, nhập cư trái phép từ Mexico vào Mỹ. Singh đã không thể vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh theo yêu cầu từ giới chức.

Vụ tai nạn thu hút sự chú ý của truyền thông Mỹ và được chính quyền bang Florida, do đảng Cộng hòa kiểm soát, đặc biệt quan tâm. Sự việc còn mang màu sắc chính trị, khi Singh có bằng lái được cấp ở bang California do đảng Dân chủ kiểm soát. Phó thống đốc Florida ngày 21/8 đến California để cùng đặc vụ liên bang đưa Singh về xét xử.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho rằng Thống đốc California Gavin Newsom phải chịu trách nhiệm, bởi California là một trong những bang cho phép người nhập cư không giấy tờ vẫn được thi và cấp bằng lái. Văn phòng Thống đốc California phản hồi rằng chính quyền liên bang dưới thời ông Trump đã cấp giấy phép lao động cho Singh và bang đã hợp tác bàn giao nghi phạm.

Khoảnh khắc xe đầu kéo quay đầu trên cao tốc Florida, 3 người chết Tài xế Singh điều khiển xe đầu kéo quay đầu trên cao tốc Mỹ, gây tai nạn hôm 17/8. Video: X/Breaking911

Để đáp ứng nhu cầu ở Mỹ, số tài xế xe tải là người sinh ra ở nước ngoài đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2000-2021 và đạt mức 720.000 người, chiếm 18% lực lượng lao động ngành vận tải, theo số liệu thống kê của chính quyền liên bang.

Phe Cộng hòa đã nhắm đến nhóm này từ trước sự việc ở Florida, nêu lý do là số vụ tai nạn ngày càng tăng, dù không đưa ra bằng chứng cho thấy mối liên hệ với người nhập cư.

Các tài xế xe tải ở Mỹ phải vượt qua một kỳ thi để lấy giấy phép lái xe thương mại, trong đó có đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản, như đọc hiểu biển báo giao thông. Hướng dẫn năm 2016, dưới thời cựu tổng thống Barack Obama, yêu cầu cơ quan chức năng không loại bỏ tài xế xe tải chỉ vì yếu tố ngôn ngữ.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy đã tháng 6 ra chỉ thị bắt buộc tài xế xe tải nói được tiếng Anh, đồng thời đảo ngược hướng dẫn năm 2016.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)